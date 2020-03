Georgette Boele (ABN Amro): ‘Risico mijden’

De valutamarkten blijven in de ban van het coronavirus. Alleen de wijze waarop beleggers reageren, verandert voortdurend.

We verwachten dat beleggers de komende tijd weer risico zullen mijden. Voor de tweede helft van 2020 verwachten we een verbetering van het beleggerssentiment. Dat schrijft Georgette Boele, valutadeskundige van de ABN Amro.

Een paar weken geleden keken beleggers vooral naar welke economieën het meest geraakt zouden worden. Ze dachten dat de economieën van de eurozone en Japan grote klappen zouden krijgen. De munten van deze economieën werden verkocht en daardoor daalden de koersen. De economie van de VS leek het relatief goed te doen, dus de koers van de dollar steeg.

Vorige week veranderde het sentiment onder beleggers ineens. Relatieve groeiverwachtingen sloegen om naar algehele bezorgdheid. Beleggers gingen risico’s mijden en open posities werden deels gesloten. De aandelenmarkten daalden, de yen en de euro stegen, en de dollar, het Britse pond en goud daalden. Deze reactie kan vooral worden toegewezen aan het deels sluiten van openstaande posities door beleggers. Beleggers hadden per saldo het Britse pond en dollars gekocht voordat het beleggerssentiment verslechterde. Dus vorige week verkochten ze die weer. En ze hadden Japanse yen en euro verkocht voordat het sentiment veranderde, dus die kochten ze vorige week weer.

Deze week veranderde de dynamiek op de valutamarkten opnieuw. De centrale banken kwamen in actie of gaven aan snel in actie te komen. Op 3 maart verlaagde de Australische centrale bank haar beleidsrente met 25 basispunten naar 0,5%. Dit was deels verwacht. Dezelfde dag verlaagde de Fed agressief de rente met 50 basispunten. Op 4 maart verlaagde de Canadese centrale bank haar beleidsrente met 50 basispunten naar 1,25%. De eerste reactie was een verbetering van het beleggerssentiment, een daling van de dollar, een stijging van de euro en een stijging van de goudprijs. Doordat beleggers tijdelijk weer openstonden voor het nemen van risico was deze renteverlaging negatief voor de dollar. Het renteverschil met andere valuta werd namelijk kleiner.

Andere centrale banken zijn nu aan zet, maar de verwachtingen voor renteverlagingen zijn nu hoog gespannen. Beleggers verwachten dat de ECB de rente binnenkort zal verlagen en het bedrag van het opkoopprogramma zal verhogen. Beleggers verwachten ook ongeveer een totaal van 50 basispunten renteverlaging door de Bank of England en nog eens 75 basispunten renteverlaging door de Fed.

We verwachten dat beleggers weer risico zullen mijden

Deze week hebben we ons basisscenario aangepast. We hebben onze voorspellingen voor mondiale groei naar beneden bijgesteld. Daarnaast verwachten wij nu dat centrale banken de beleidsrente verder gaan verlagen. Wat zijn de gevolgen van de verandering op onze valutavoorspellingen? Er zijn een aantal drijfveren waar we rekening mee houden, namelijk: risico-aversie, relatieve groeiverwachtingen en verwachtingen over monetair beleid. We verwachten zwakkere macro-economische cijfers. Onze ramingen voor de VS en de eurozone zijn ver onder consensus. Om deze reden verwachten we risicomijdend gedrag van beleggers. Wat gebeurt er dan? We hebben vorige week een voorproefje gehad. Beleggers zullen waarschijnlijk open posities verder sluiten. Zij verkopen waarschijnlijk nog meer dollars en ponden en kopen euro‘s en de yens.

We verwachten op korte termijn een lichte daling van de dollar en het pond en een stijging van de euro (gematigd) en de yen. Valuta’s van opkomende markten zullen onder druk blijven staan. Want een lagere mondiale groei en risicomijdend gedrag van beleggers zijn ongunstig voor deze valuta’s.

Er zit een limiet aan de daling van de dollar in de eerste helft van 2020

Op korte termijn zal de dollar waarschijnlijk uit de gratie zijn. Maar er zit een limiet aan hoe ver de dollar kan dalen in deze onzekere tijden. Ten eerste zullen de speculatieve dollarposities in de komende dagen en weken weer neutraal zijn. Ten tweede zullen beleggers de dollar weer kopen als veiligehavenmunt als het beleggerssentiment lang negatief blijft. Dus langdurige onzekerheid met risicomijdend gedrag is positief voor de dollar. Ten derde lijkt aan de opmars van de euro over niet al te lange tijd een einde te komen. Beleggers hebben moeite om EUR/USD boven het hoogste punt van 2020 van 1,1239 te duwen. Ten vierde verwachten wij een renteverlaging van 50 basispunten door de Fed. De markt verwacht nu zelfs een totale rentverlaging van 75 basispunten. Tot slot lijken de politieke ontwikkelingen in de VS de beleggers wat hoop te geven. Gematigde politicus Joe Biden heeft nu een voorsprong ten opzichte van Bernie Sanders in de race om de Democratische presidentsnominatie.

Verbetering in tweede helft van 2020

Voor de tweede helft van 2020 verwachten we een verbetering van de economische situatie en een verbetering van het beleggerssentiment. Als gevolg hiervan zullen veiligehavenmunten (yen, dollar en Zwitserse frank) in de verkoop gaan. Daarnaast zal een stabilisering van de economie van de eurozone de euro steunen en zal verkiezingsonzekerheid in de VS de dollar onder druk zetten.

Onze nieuwe ramingen

We hebben onze raming voor EUR/USD voor het eerste kwartaal ongewijzigd gelaten op 1,10, maar de raming voor het tweede kwartaal iets verlaagd van 1,12 naar 1,10. Daarnaast voorzien we nu hogere koersen voor de yen en de Zwitserse frank dan we eerst voorspelden. We hebben ook onze ramingen voor het Britse pond naar beneden bijgesteld. Voor alle aanpassingen zie de ramingen in rood in de tabel hieronder.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14619 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht