Georgette Boele (ABN Amro): ‘Taperen, maar wanneer’

Deze week heeft de Amerikaanse dollar een gemengd beeld laten zien. Aan de ene kant daalde de dollar ten opzichte van de Zwitserse frank (meer over dit hieronder), de Japanse yen, de euro en de Noorse kroon. Aan de andere kant steeg de dollar ten opzichte van andere belangrijke valuta’s.

Beleggers blijven nerveus over de snelle verspreiding van de Covid-deltavariant en de situatie in Afghanistan. Daarnaast is er vooral aandacht voor het symposium van centrale banken in Jackson Hole. Het zullen virtuele vergaderingen zijn waarin Fed-voorzitter Jerome Powell op vrijdag zal spreken. Zoals in onze weekly van vorige week al is aangegeven zijn er twee belangrijke vragen: 1) wanneer gaat de Fed taperen?; en 2) wanneer gaat de Fed over tot het verhogen van de rente? Wij denken dat de Fed in het vierde kwartaal gaat taperen. Dit is in lijn met wat beleggers en analisten denken. We denken echter dat de eerste renteverhoging pas eind 2023 zal zijn. Dat is later dan wat de meeste beleggers en analisten denken. Als het uitpakt zoals wij denken, dan werkt deze combinatie negatief door op de dollar.

Sterke Zwitserse frank

In maart heeft de EUR/CHF wisselkoers het hoogste punt bereikt. Daarna is de koers gedaald. Dus de waarde van de Zwitserse frank is gestegen. Het staat nu 3,6% hoger ten opzichte van de euro en 3,1% hoger ten opzichte van een mandje van valuta’s dan eind maart. Waarom is de frank zo gestegen? Eind vorig jaar en begin dit jaar dachten beleggers dat de economie snel zou groeien, dat de inflatie zou stijgen en dat dit zou leiden tot hogere beleidsrentes van centrale banken en hogere rendementen op staatsobligaties. De Zwitserse frank deed het niet goed in deze omgeving, omdat er minder vraag was naar veiligehavenvaluta’s en omdat de Zwitserse centrale bank achteraan het rijtje staat van centrale banken de komende jaren mogelijk de beleidsrente verhogen. Sinds eind maart zijn beleggers minder optimistisch geworden en zijn rentes op staatsobligaties gedaald (waaronder eerst in de VS en het VK en later ook in de Duitsland). Dit heeft de frank gesteund. Daarnaast zijn beleggers nog steeds nerveus over de snelle verspreiding van de Covid-deltavariant. Verder is de euro tegen een mandje van valuta’s met onder meer de frank gedaald. Tot slot hebben de ontwikkelingen in Afghanistan geleid tot meer vraag naar veiligehavenvaluta’s.

Wat zijn de vooruitzichten voor de frank? Wij denken dat de frank al te ver is gestegen. Zodra beleggers minder nerveus worden over de deltavariant en de situatie in Afghanistan verbetert, kan de frank mogelijk weer dalen. Daar komt bij dat de Zwitserse centrale bank helemaal niet zit te wachten op een sterkere munt. In juni gaf ze al aan dat de frank duur is en dat ze bereid is op de valutamarkten te interveniëren mocht dat nodig zijn, terwijl de frank op een lager punt stond dan nu. Op 7 september publiceert de centrale bank de cijfers over de vreemde valutareserves in augustus. Als de centrale bank geïntervenieerd heeft, dan is dit in deze cijfers te zien. Op 23 september komt het beleidscomité van de centrale bank bijeen. Een van de te bespreken onderwerpen zal de sterke frank zijn. We denken dat de centrale bank pas overgaat tot het verhogen van de rente nadat de ECB dit gedaan heeft, iets wat nog jaren kan duren. Het komt erop neer dat we een daling van de frank verwachten ten opzichte van de euro.

Geschreven door: Georgette Boele Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

