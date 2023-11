Georgette Boele (ABN Amro): ‘Trading-range euro/dollar 1,05-1,10’

De ECB en de Fed zullen waarschijnlijk in 2024 beginnen met het verlagen van de rente, wat invloed zal hebben op de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar (EUR/USD). We verwachten dezelfde mate van verruiming voor de Fed en de ECB en zien daarom meer 1,05-1,10 range-trading in het verschiet, wachtend op een andere drijfveer die het overneemt. De Visie van Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro.

We hebben we onze groeiprognoses voor de economieën van de eurozone en de VS aangepast, evenals onze verwachtingen voor het beleid van de ECB en de Fed. Voor beide centrale banken verwachten we nu dat de renteverlagingen een kwartaal later zullen beginnen – in juni 2024 in plaats van onze eerdere verwachting van maart. Daarom hebben we onze groeiprognoses voor de eurozone licht naar beneden bijgesteld. Voor de VS hebben we onze prognoses juist verhoogd, op basis van herzieningen van gegevens die wijzen op een aanzienlijk hoger reëel beschikbaar inkomen en spaaroverschotten uit de pandemische periode.

Wat betekent dit voor onze EUR/USD-prognoses?

Enige tijd geleden hebben we onze EUR/USD-prognose voor eind 2023 verlaagd naar 1,05 en onze prognose voor eind 2024 verhoogd van 1,05 naar 1,10. Sindsdien is er veel gebeurd. EUR/USD heeft verschillende keren de steunzone tussen 1.0440 en 1.0500 getest, die dicht bij eerdere dieptepunten ligt. Omdat het er niet in slaagde om veel verder te dalen, kochten sommige beleggers mogelijk EUR/USD op dips. Als gevolg daarvan herstelde EUR/USD enigszins. De situatie in het Midden-Oosten leidde tot een gemengde reactie in de dollar. De Amerikaanse is een cyclische veilige haven. Dit betekent dat de economische cyclus en het monetaire beleid van invloed zijn op de munt, evenals de status van veilige haven. Als de dollar vóór een risk-off periode werd gekocht vanwege hogere relatieve rendementen, zal deze beweging in de risk-off periode deels worden omgekeerd. Als gevolg daarvan daalt de dollar. Wanneer de risicoaversie toeneemt en de markten in een paniekmodus terechtkomen, zullen beleggers de dollar weer kopen als veilige haven en zal de dollar stijgen. Als de situatie in het Midden-Oosten zou escaleren tot een breder conflict en de markten aanzienlijk risicomijdend worden, is het waarschijnlijk dat de dollar zal stijgen tot boven de vorige pieken en EUR/USD zal dalen tot onder de vorige dieptepunten.

Meer range-trading in het verschiet voor EUR/USD

Als er geen langdurige periode van risk-off sentiment komt, denken wij dat de neerwaartse beweging in EUR/USD beperkt is vanaf de huidige niveaus, hoewel de risico van volatiliteit en een beweging hoger blijven bestaan. Voor 2024 verwachten we hetzelfde aantal renteverlagingen door de Fed en de ECB. In beide gevallen gaat ons basisscenario uit van grotere renteverlagingen dan de markten momenteel verwachten. Het verschil tussen onze prognoses en de markt is nu ongeveer even groot voor beide centrale banken. Dus als onze visie op het beleid van zowel de Fed als de ECB uitkomt, zou EUR/USD in de buurt van de huidige niveaus moeten blijven. In 2024 zullen de markten echter de vooruitzichten voor de ECB en Fed in 2025 beginnen in te prijzen. Wij denken dat de ECB en Fed in 2025 evenveel zullen blijven versoepelen. Daarom verwachten we dat EUR/USD in een bandbreedte van 1.05-1.10 zal blijven, wachtend op een andere drijfveer die een meer directionele beweging zal veroorzaken.

Geschreven door: Georgette Boele Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

