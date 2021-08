Georgette Boele (ABN Amro): ‘Uitkijken naar Jackson Hole’

De opmars van de Amerikaanse dollar ging nog even door deze week. EUR/USD daalde onder het niveau van 1,17. EUR/USD zou richting de 1,16-1,1615 kunnen dalen.

Er waren drie belangrijke factoren die de dollar steunden. Ten eerste zijn beleggers nerveus over de snelle verspreiding van de Covid-Delta-variant. Ten tweede is het beleggerssentiment verslechterd door de situatie in Afghanistan en hebben beleggers veiligehavenmunten gekocht. Ten derde houden beleggers rekening met een minder verruimend monetair beleid. Normaal gesproken hebben beleggers vooral aandacht voor het monetair beleid als het beleggerssentiment optimistisch is. Maar als dit sentiment juist negatief is, of als beleggers nerveus zijn, dan kopen zij veiligehavenmunten, zoals de Amerikaanse dollar, de Japanse yen en de Zwitserse frank, en verkopen zij de andere valuta’s. Ondanks het verslechterde beleggerssentiment hebben beleggers op dit moment ook aandacht voor minder verruimend beleid van de Fed. Dit is ongebruikelijk. Beide ontwikkelingen zijn op dit moment positief voor de dollar.

Jackson Hole

De notulen van de Fed lieten zien dat tapering dit jaar steeds waarschijnlijker wordt. Nu zijn alle ogen gericht op het symposium van centrale banken in Jackson Hole. In de voorgaande jaren kwam het regelmatig voor dat de Fed op dit symposium duidelijke hints gaf over de richting van het monetair beeld. In reactie hierop lieten de financiële markten grote uitslagen zien. Nu zijn beleggers benieuwd naar signalen van Fed Voorzitter Powell over het besluit om te taperen. Als dat snel komt, dan kan de dollar nog even doorstijgen. Maar een mogelijke renteverhoging voor eind 2022 is al voor een deel in de wisselkoers van de dollar verwerkt. Als blijkt dat dit te vroeg is, dan kan de dollar weer dalen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Georgette Boele Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

Bekijk alle 17 berichten van Georgette Boele

Terug naar het nieuws overzicht