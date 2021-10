Georgette Boele (ABN Amro): ‘Versnelling van dollar’

Sinds de laatste vergadering van de Amerikaanse centrale bank (de Fed) is de dollar gestegen en is het tempo van de stijging omhoog gegaan. De Visie van Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro.

De situatie rondom de Amerikaanse dollar is momenteel vrij uniek te noemen. Om mee te beginnen hebben beleggers de dollar gekocht omdat de vooruitzichten voor een renteverhoging voor eind 2022 zijn toegenomen. Ook zijn de rentes op tienjaars staatspapier en de rente gecorrigeerd voor inflatie gestegen.

Beleggers kopen om deze reden de dollar als het sentiment op financiële markten redelijk optimistisch is. Maar dit is momenteel niet het geval. Beleggers hebben dus ook dollars gekocht als veiligehavenmunt. Dit komt doordat aandelenprijzen onder druk staan, de beweeglijkheid op aandelenmarkten is toegenomen en omdat beleggers nerveus zijn over de situatie rondom de grote Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande.

Daar komt nog bij dat er een politiek steekspel gaande is in verband met het schuldplafond van de Amerikaanse overheid. We denken dat de sluiting van de overheid wordt voorkomen maar in oktober zijn er nog uitdagingen. Kortom het politieke gesteggel gaat voorlopig nog even door. Dus de beleggers kopen de dollar momenteel vanwege de hogere rente én als veiligehavenmunt. Over het algemeen genomen is het het een óf het ander. Maar nu lijken beleggers de dollar te kopen ongeacht de reden. Dus het sentiment is positief. Dat is ook zichtbaar in een lagere EUR/USD, een lagere GBP/USD en een hogere USD/JPY.

We laten onze ramingen voor de Chinese yuan onveranderd

Beleggers zijn bezorgd over de situatie rondom de grote vastgoedontwikkelaar Evergrande. Daarnaast is de Chinese economische groei lager dan verwacht en verruimt de centrale bank het beleid in kleine stapjes. Ondanks deze ontwikkelingen is de Chinese yuan redelijk veerkrachtig gebleven. De munt is maar licht gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar, maar gestegen ten opzichte van de euro en het Britse pond. Dit komt doordat de koers van de Chinese yuan (vergeleken met de euro) sterk wordt beheerst door de centrale bank. Daarnaast heeft het verruimingsgezinde commentaar van de ECB negatief doorgewerkt op de euro. Maar een verslechterd beleggerssentiment heeft de euro wel gesteund ten opzichte van de minder liquide valuta’s. Ondanks het feit dat de economische groei van China mogelijk nog verder kan dalen, handhaven wij onze ramingen voor een gematigde stijging van de yuan ten opzichte van de dollar. Dit heeft vooral te maken met factoren die op de langere termijn een opwaarts effect hebben op de yuan zoals het meer verhandelbaar worden van de munt en meer vraag voor de munt voor de valutareserves van centrale banken. We denken ook dat de Chinese autoriteiten zullen proberen te voorkomen dat de situatie bij Evergrande zwaar negatief gaat doorwerken op de economie en op de financiële markten.

Deel dit artikel

Geschreven door: Georgette Boele Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

Bekijk alle 21 berichten van Georgette Boele

Één reactie op “ Georgette Boele (ABN Amro): ‘Versnelling van dollar’ ”

Terug naar het nieuws overzicht