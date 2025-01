Georgette Boele (ABN Amro): ‘Verzwakking Zwitserse frank’

In 2024 verzwakte de Zwitserse frank voornamelijk ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De Zwitserse centrale bank versoepelde het monetair beleid agressiever dan de Fed en de ECB. We verwachten een beperkt opwaarts potentieel voor de Zwitserse frank in 2025. Omdat we meer versoepeling door de ECB verwachten dan door de SNB, de Zwitserse frank een lokale veilige haven is en de speculatieve gemeenschap al netto short is. Maar met inflatie onder doelstelling, wil de SNB liever een minder krachtige frank.

In 2024 daalde de Zwitserse frank met 2,4% ten opzichte van een mand van valuta’s, met 1,2% ten opzichte van de euro en met bijna 8% ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Dit was voornamelijk een weerspiegeling van een over de hele linie sterke Amerikaanse dollar. De Zwitserse frank was vooral in de tweede helft van 2024 erg veerkrachtig ten opzichte van de euro. De Zwitserse centrale bank (SNB) was de eerste belangrijke centrale bank die het monetaire beleid versoepelde. Op 21 maart verlaagde ze de beleidsrente met 25 basispunten tot 1,5%. Daarna verlaagde ze de rente opnieuw in juni en september. De Visie Van Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro.

Op 12 december 2024 verlaagde de SNB de beleidsrente met 50 basispunten naar 0,5%, omdat de onderliggende inflatiedruk afnam. In totaal verlaagde ze de beleidsrente met 125 basispunten in 2024. Ze verklaarde ook dat ze bereid blijft om waar nodig actief te zijn op de valutamarkt. De nieuwe voorwaardelijke inflatieverwachting van de SNB van 0,3% voor 2025 is aanzienlijk lager dan die van september. Deze voorwaardelijke inflatieprognose is gebaseerd op de aanname dat de beleidsrente van de SNB over de gehele prognoseperiode 0,5% bedraagt.

De uitsplitsing naar valuta van de FX-investeringen van de SNB laat zien dat er de afgelopen jaren geen substantiële veranderingen in de samenstelling hebben plaatsgevonden. Het aandeel van de Amerikaanse dollar en euro ligt dicht bij 38%, dat van de Japanse yen net boven 8%. Het aandeel van de Britse pond net boven de 6% en van de Canadese dollar op 2,7%. In 2024 verlaagde de SNB de beleidsrente in totaal met 125 basispunten; meer dan de ECB en de Fed.

Beperkt opwaarts potentieel voor de Zwitserse frank in 2025 ten opzichte van de euro

Voor 2025 verwachten we een beperkt opwaarts potentieel voor de Zwitserse frank. Hoewel de Zwitserse centrale bank tot nu toe agressief heeft versoepeld, zal de totale mate van beleidsversoepeling in de eurozone veel groter zijn dan die van de Zwitserse centrale bank. We verwachten zelfs dat de ECB de rente meer zal verlagen dan de SNB in onze prognosehorizon. Daarom zal dit waarschijnlijk resulteren in opwaartse druk op de Zwitserse frank ten opzichte van de euro. Een andere factor die kan leiden tot een hogere frank is de situatie in het Midden-Oosten. Beleggers kunnen de frank kopen als de geopolitieke onzekerheid toeneemt. Dit komt doordat de frank een lokale veilige haven is. Bovendien is de speculatieve gemeenschap aanzienlijk short in de Zwitserse frank. Dit is echter niet buitensporig.

De rentemarkten gaan uit van een totale renteverlaging van 36 basispunten voor de SNB van nu tot september 2025. Enkele weken geleden werd een groter aantal aan renteverlagingen ingeprijsd. De SNB zei dat ze bereid is om actief te blijven op de valutamarkten als dat nodig is. Met een inflatie onder de doelstelling van 2% is het waarschijnlijk dat de SNB een sterke Zwitserse frank niet zal verwelkomen. Onze eindejaarsprognose voor EUR/CHF staat op 0,94.

De focus voor deze week ligt op de monetaire beleidsbesluiten van de Riksbank, de Bank of Canada, de Fed, de centrale bank van Brazilië (29 januari) en de ECB (30 januari).

