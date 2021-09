Georgette Boele (ABN Amro): ‘Waarom de dollar daalt’

Deze week is de Amerikaanse dollar gedaald. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te voeren.

Ten eerste hebben beleggers hun verwachtingen over de eerste renteverhoging aangepast. Ze denken nu dat een renteverhoging voor het einde van 2022 minder waarschijnlijk is. Aanleiding van deze aanpassing is het commentaar van Fed-voorzitter Powell op Jackson Hole.

Ten tweede waren Amerikaanse macro-economische cijfers zwakker dan verwacht, waaronder de inkoopmanagersindex van Chicago en het consumentenvertrouwen. Mocht het banenrapport, dat morgen gepubliceerd wordt, ook zwakker zijn, dan kan de dollar nog verder dalen.

Tot slot is de opmars van de Amerikaanse dollar gestopt bij belangrijke technische steunniveaus van EUR/USD (1,17) en GBP/USD (1,36). Beleggers hebben wel geprobeerd deze valutaparen onder deze niveaus te krijgen en te houden. Maar dat is uiteindelijk niet gelukt met winstnemingen als gevolg.

Maandag is het “Labor Day” in de VS. Dit markeert het einde van de vakantieperiode. Waarom is dit belangrijk? Omdat beleggers terug zijn van vakantie neemt de liquiditeit weer toe en daardoor verandert het gedrag van de markt.

Nu oog voor andere centrale banken

Volgende week beslist een aantal centrale banken over het monetair beleid. Om te beginnen communiceert de Australische centrale bank (RBA) haar besluit op 7 september. We denken dat zij de beleidsrente en het rentedoel (yield target) op driejaars staatspapier ongewijzigd laat op 0,10%. De centrale bank geeft waarschijnlijk opnieuw aan dat de beleidsrente niet vóór 2024 zal worden verhoogd. Mocht het commentaar minder verruimingsgezind zijn, dan stijgt de munt. De Zwitserse centrale bank publiceert op dezelfde dag de vreemdevalutareserve-cijfers van augustus. Als de centrale bank geïntervenieerd heeft, dan is dit in deze cijfers te zien.

Een dag later komt de centrale bank van Canada (BoC) met haar rentebesluit. Ook hier verwachten we dat de beleidsrente ongewijzigd blijft. Wel denken we dat de centrale bank de rente verhoogt voordat de Fed hiertoe overgaat. De rentemarkt houdt rekening met een eerste renteverhoging in Canada in de tweede helft van 2022. Dit zit al in de koers van de Canadese dollar verdisconteerd. De Poolse centrale bank heeft ook haar rentebesluit op die dag. Ook hier verwachten we geen verandering in de beleidsrente. Wel zou de centrale bank iets kunnen zeggen over de waarde van de munt.

Op donderdag is de ECB aan zet. De ECB heeft haar strategische herziening gedaan. Hierdoor is het inflatiedoel veranderd van onder maar dichtbij 2% naar 2%. In juli communiceerde de ECB het volgende. “Ter ondersteuning van de symmetrische inflatiedoelstelling van twee procent en in overeenstemming met zijn strategie voor het monetair beleid verwacht de Raad van Bestuur dat de basisrentetarieven van de ECB op hun huidige niveau of lager blijven totdat de Raad heeft vastgesteld dat de inflatie ruim vóór het einde van de projectieperiode en duurzaam voor de rest van de projectieperiode twee procent bereikt. De Raad is van oordeel dat bij de onderliggende inflatie voldoende vooruitgang is geboekt, zodanig dat deze in overeenstemming is met de stabilisering van de inflatie op twee procent op middellange termijn. Dit kan ook betekenen dat de inflatie gedurende een overgangsperiode gematigd boven de doelstelling uitkomt”. Het zou goed mogelijk zijn dat de rente pas na 2024 voor het eerst omhoog gaat (zie onze Engelstalige publicatie Global Monthly – Inflation: how big is the risk?). Daarom rekenen er dan ook op dat de ECB verruimingsgezind blijft klinken volgende week. We zien dan ook geen reden voor een verdere stijging van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar, tenzij de Amerikaanse dollar meer onder druk staat.

Geschreven door: Georgette Boele Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

