Georgette Boele (ABN Amro): ‘Waarom’

Sinds 25 mei is de Amerikaanse dollar met meer dan 4% gedaald. Hier zijn verschillende redenen voor aan te voeren. Georgette Boele, valutadeskundig bij ABN Amro, benoemt ze.

Ten eerste is het beleggerssentiment aanzienlijk verbeterd. De verbetering begon toen de Fed haar ongelimiteerde aankoopprogramma aankondigde op 23 maart. Het begon als hoop onder beleggers. Inmiddels is deze hoop omgeslagen in angst om koerswinsten mis te lopen. Beleggers zijn nu totaal niet geïnteresseerd in veiligehavenmunten. Ze richten zich op valuta die mogelijk betere rendementen genereren dan veiligehavenmunten. Vorige week verhoogde de ECB haar opkoopprogramma. De verhoging van het opkoopprogramma was hoger dan verwacht. Dit deed de euro geen pijn, omdat beleggers optimistischer werden over de vooruitzichten van de eurozone. Dus de dollar moest opnieuw een stapje terug doen. Vorige week was het Amerikaanse banenrapport beter dan verwacht. Dit zorgde ook voor een verbetering van het beleggerssentiment en een zwakkere dollar. In juni en juli laten de macro-economische cijfers waarschijnlijk een herstel zien. Beleggers blijven dan waarschijnlijk ook geloven in een herstel in de economie in de vorm van een V. Zolang het beleggerssentiment positief is, blijft de dollar zwak of zelfs dalen. Maar beleggers houden momenteel te weinig rekening met de zwakte van de economie en de komende winstdalingen bij bedrijven. Het herstel is waarschijnlijk langzaam en neemt eerder de vorm aan van een U dan van een V, zoals beleggers nu verwachten. Als het beleggerssentiment verslechtert, zullen beleggers veiligehavenmunten zoals de Amerikaanse dollar kopen en euro’s verkopen.

Beleggers zijn nu optimistischer over andere landen

Ten tweede zijn beleggers ook positiever over de vooruitzichten van andere landen. Bijvoorbeeld denken beleggers nu dat de eurozone economie meer herstelt dan zij een paar weken geleden mogelijk hielden. Dit komt door het geloofwaardig plan voor het Europees herstelfonds van de Europese Commissie. Daarnaast hebben de aangekondigde economische steunpakketten in verschillende Europese landen beleggers hoop gegeven dat de economie als een V herstelt. Op dit moment zijn de economische steunpakketten van Europa gezamenlijk groter dan het steunpakket van de VS. Niet te vergeten hebben de acties van de ECB ook bijgedragen aan meer optimisme onder beleggers. Beleggers zijn ook optimistischer over het VK. Dit ondanks het feit dat de brexitonderhandelingen muurvast lijken te zitten. Het VK gaat waarschijnlijk de lockdownmaatregelen verder versoepelen. Beleggers vatten dit positief op, dus steeg het Britse pond.

Monetaire verruiming is nergens zo groot als in de VS

Ten derde wordt de monetaire verruiming van de Fed niet geëvenaard door andere belangrijke centrale banken. Gisteren liet ze haar monetair beleid ongewijzigd. Ze gaf aan door te gaan met het opkoopprogramma in het huidige tempo. Daarnaast blijft de beleidsrente waarschijnlijk op het huidige niveau tot eind 2022. Fed-voorzitter Powell klonk voorzichtig over het herstel. Er was een discussie over sturing van de rentecurve. De Fed is er nog niet uit of dit een geschikte maatregel is voor de VS. Tijdens het vragenuurtje daalde de dollar, maar aan het eind herstelde de dollar weer iets.

