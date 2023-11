Georgette Boele (ABN Amro): ‘Zweedse kroon gaat herstellen’

De Zweedse kroon gaat mogelijk verder herstellen. Nieuw-Zeelandse dollar heeft beter gepresteerd dan de Amerikaanse dollar en de euro. Aandacht voor ECB-sprekers, Fed-sprekers, Amerikaanse cijfers, rentebesluiten RBA en BoC.

Vorige week liet de Riksbank de rente ongewijzigd op 4%. Er werd een renteverhoging van 25 basispunten verwacht omdat de inflatie nog ver van het doel verwijderd is. De centrale bank zei ook dat de inflatie nog steeds te hoog is en dat er nog steeds risico’s zijn dat de inflatie niet snel genoeg blijft dalen en zich stabiliseert op het doel. Maar de inflatiedruk is afgenomen. De renteverhogingen hebben geleid tot een afname van de vraag in de Zweedse economie en dit begint ook door te werken op de arbeidsmarkt. Vanaf begin november tot aan het rentebesluit op 23 november herstelde de Zweedse kroon zich met meer dan 3%. Na het besluit verzwakte de kroon, maar dit was slechts tijdelijk. Sindsdien heeft het herstel zich voortgezet. De kroon staat nu op het hoogste niveau sinds mei 2023 ten opzichte van de euro.

Wij denken dat de kroon verder kan stijgen. Om te beginnen heeft de centrale bank gezegd dat ze bereid is om de beleidsrente verder te verhogen als de inflatievooruitzichten verslechteren. Wij denken dat de centrale bank nog minstens één keer moet verhogen en misschien zelfs twee keer met 25 basispunten om de inflatie in de richting van de doelstelling te brengen. Voor de ECB verwachten we dat de versoepelingscyclus in het tweede kwartaal van 2024 begint. Dit zou dus ook ondersteunend moeten zijn voor de kroon. Bovendien, als de Zweedse economie relatief goed standhoudt en het beleggerssentiment constructief blijft, zou de kroon goed moeten kunnen presteren.

Nieuw-Zeelandse dollar heeft beter gepresteerd dan de Amerikaanse dollar en de euro

Eerder deze week liet de Reserve Bank of New Zealand de beleidsrente op 5,5% staan. De bank verklaarde dat de rentetarieven de uitgaven in de economie beperken en dat de inflatie van de consumentenprijzen afneemt. De inflatie blijft echter te hoog. De bank heeft een target range van 1-3%. De loonstijging lijkt te zijn afgenomen na recente pieken. Het Monetary Policy Committee is overeengekomen dat de rente gedurende een langere periode op een restrictief niveau moet blijven, zodat de inflatie van de consumentenprijzen terugkeert naar het streefcijfer en om maximale duurzame werkgelegenheid te ondersteunen. Hoewel de centrale bank het einde van de verkrappingscyclus nadert, denken wij dat nog een renteverhoging van 25 basispunten door de RNBZ in het verschiet ligt. De markt gaat ervan uit dat de beleidsrente op zijn hoogtepunt is, met enkele renteverlagingen gepland voor 2024. Aangezien de inflatie nog niet terug is op het streefcijfer (nu 5,6%), denken we dat het te vroeg is om te anticiperen op renteverlagingen. Een meer verkrappingsgezinde centrale bank zou de Nieuw-Zeelandse dollar moeten ondersteunen. Momenteel rekent de markt echter al op eerdere renteverlagingen en meer renteverlagingen door de Fed in 2024. Dit weegt op de Amerikaanse dollar ten opzichte van de Nieuw-Zeelandse dollar. De marktvisie op de Fed is dichter bij onze visie komen te liggen. Als gevolg daarvan is NZD/USD opgeschoven in de richting van onze voorspellingen voor de tweede helft van 2024.

Voor de rest van deze week en volgende week zal de markt zich richten op ECB-sprekers, waaronder ECB-voorzitter Lagarde morgen, op Fed-sprekers, Amerikaanse economische cijfers en de besluiten van de Reserve Bank of Australia en de Bank of Canada.

Georgette Boele

