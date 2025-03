Georgette Boele (ABN Amro): ‘Zweedse kroon presteert beter dan de euro’

De Zweedse kroon is tot nu toe de sterkste valuta van de ‘majors’ dit jaar. Dit is deels een herstel van de zwakte van vorig jaar, maar weerspiegelt ook sterkere economische cijfers en ‘uitprijzen’ van renteverlagingen Riksbank. Een verdere stijging van de kroon is waarschijnlijk beperkt door een aantal factoren.

Begin januari publiceerden we de FX Weekly – De Zweedse kroon zal het iets beter doen in 2025. Over het algemeen verwachtten we een neutraler vooruitzicht voor de Zweedse kroon dan in 2024 vanwege elkaar tegenwerkende factoren. Sindsdien is de Zweedse kroon met meer dan 4% gestegen ten opzichte van de euro en EUR/SEK staat nu aanzienlijk lager dan onze prognose voor het einde van het jaar.

Tussen januari en maart kwamen de Zweedse macro-economische cijfers over het algemeen beter uit dan verwacht en waren de inflatiecijfers hoger. Dit leidde tot een aanpassing van verwachtingen omtrent toekomstige renteverlagingen in Zweden. Op 29 januari verlaagde de Riksbank de beleidsrente met 25 basispunten naar 2,25%, zoals algemeen werd verwacht. De markt houdt er rekening dat de Riksbank niet meer de rente verlaagt tot de vergadering van augustus, vergeleken met 58 basispunten aan verlagingen op 7 januari. Het vooruitzicht van geen renteverlagingen meer in Zweden in vergelijking met een verruiming van de ECB met ongeveer 40 basispunten heeft de kroon gesteund ten opzichte van de euro.

Vooruitzichten voor de kroon

Wij denken dat de stijging van de kroon grotendeels achter de rug is. Dat komt omdat er tegengestelde factoren aan het werk zijn. Aan de ene kant verwachten we dat de ECB de rente in 2025 meer zal verlagen dan de Riksbank en meer dan de markt verwacht. Als we gelijk hebben, zou dit gunstig moeten zijn voor de kroon ten opzichte van de euro, omdat de kroon het over het algemeen goed doet als de renteverschillen in het voordeel van Zweden bewegen.

Aan de andere kant zijn de Zweedse economische cijfers recent juist wat zwakker dan verwacht. Als dit zo doorgaat en de inflatiecijfers stabiliseren of iets lager uitvallen, zou de markt haar standpunt over geen Zweedse renteverlagingen meer kunnen heroverwegen. Alle ogen zijn nu gericht op de inflatiecijfers die op 13 maart worden gepubliceerd en het rentebesluit van de Riksbank op 20 maart.

Als de wereldwijde groei- en handelsvooruitzichten blijven verslechteren, is het bovendien waarschijnlijk dat de kroon als handelsgevoelige valuta zal verzwakken.

Tot slot leiden golven van risico-aversie vaak tot zwakte van de Zweedse kroon ten opzichte van veiligehavenvaluta’s zoals de Amerikaanse dollar en de yen, maar ook ten opzichte van de euro.

Over het geheel genomen denken we dus dat de stijging van de kroon enigszins beperkt is op de huidige niveaus en dat er opnieuw golven van zwakte kunnen komen.

