Georgette Boele: ‘De comeback van de dollar’

Vorige week hadden beleggers vooral de ECB in het vizier. Deze week ging hun aandacht vooral uit naar Amerikaanse macro-economische cijfers en het rentebesluit van de Fed.

De Amerikaanse detailhandelsverkopen waren lager en de producentenprijsinflatie was hoger dan verwacht. Maar deze uitkomsten hadden geen negatief effect op de dollar. Het onderliggende beleggerssentiment was al iets aan het verbeteren. Hierbij spelen verschillende factoren een rol. Ten eerste blijft de dollarindex vaak maar tijdelijk onder het niveau van 90. Dit was het geval in januari en in maart en nu ook weer. Het lijkt erop dat beleggers dollars kopen als de dollarindex daalt onder het niveau van 90. Dit niveau komt overeen met een koers van EUR/USD boven de 1,22.

Ten tweede

Ten tweede gaf de Fed aan tweemaal de rente met 25 basispunten te verhogen voor het einde van 2023. De koers van de Fed lijkt nu duidelijk en dit heeft de dollar gesteund. Ten derde is de tienjaarsrente gecorrigeerd voor inflatie iets opgelopen. Vooral na het Fed-overleg was dit het geval. Dit is ook een steun in de rug voor de dollar. Het verschil van de tienjaarsrente gecorrigeerd voor inflatie tussen de VS en Duitsland/Japan is gestegen. Hierdoor is de dollar in waarde toegenomen ten opzichte van de euro en de yen.

ECB

Tot slot blijft de ECB verruimingsgezind en dat werkt negatief door op de euro. Als gevolg van deze ontwikkelingen is EUR/USD gedaald tot onder het niveau van 1,20, USD/JPY is boven het niveau van 110 gestegen en de dollarindex staat weer boven het niveau van 91. We denken dat de dollar doorgaat met een gematigde opmars dit jaar en volgend jaar. Onze eindejaarsraming voor EUR/USD staat op 1,18. Mocht de Fed sneller gaan dan dat het nu aangeeft, dan is de opmars van de dollar waarschijnlijk groter.

Deel dit artikel

Geschreven door: Georgette Boele Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

Bekijk alle 13 berichten van Georgette Boele

Terug naar het nieuws overzicht