Georgette Boele: ‘Dollar houdt positief momentum’

Sinds begin oktober is de Amerikaanse dollar met bijna 4% gestegen. EUR/USD is zelfs gedaald tot onder 1,08. De nominale en reële renteverschillen tussen de VS en Duitsland zijn verschoven in het voordeel van de Amerikaanse dollar.

Dit weerspiegelt het feit dat de markten dit jaar minder renteverlagingen voor de Fed hebben ingeprijsd na sterke Amerikaanse cijfers, maar juist meer renteverlagingen voor de ECB. Hoewel de renteverschillen zijn opgeschoven ten gunste van de dollar, is de beweging aanzienlijk groter in EUR/USD dan de renteverschillen zouden doen vermoeden. Nu de Amerikaanse verkiezingen naderen, hebben de ontwikkelingen in de peilingen meer impact op de US-dollar. De verwachting dat voormalig president Trump de komende verkiezingen gaat winnen, heeft de dollar gesteund (zie

Met de rally van de Amerikaanse dollar over de hele linie hebben ook de Japanse yen en de Chinese yuan geraakt. USD/JPY steeg naar 153. USD/CNY is gestegen naar 7,12/7,13 en komt daarmee dichter bij onze prognose voor het einde van het jaar. Vergeleken met eind september staat de Japanse yen nu 8% lager ten opzichte van de dollar en de Chinese yuan 1,6% lager.

De economische dynamiek in de VS, Japan en China loopt sterk uiteen. In de VS is de Fed begonnen met de verruimingscyclus met een verlaging van 50 basispunten. Maar betere macro-economische cijfers hebben ervoor gezorgd dan financiële markten nu een lager tempo van renteverlagingen verwachten. In Japan bevindt de centrale bank zich in het beginstadium van de renteverhogingscyclus waar elke verandering zeer geleidelijk gaat. De markt rekent nu op een totaal van 11 bp renteverhogingen dit jaar. Verwacht wordt dat de centrale bank volgende week het beleid niet veranderd. In China is de economie vertraagd en stapsgewijs gestimuleerd en recent zijn de cijfers verbeterd. Het is onwaarschijnlijk dat China binnenkort overgaat tot een monetaire verkrapping.

Voeg daar de onzekerheid van de Amerikaanse verkiezingen aan toe. Mocht Trump winnen en hij inderdaad universele invoertarieven gaat invoeren, dan zal dat China en Japan raken. De financiële markten positioneren zich steeds meer voor een dergelijke uitkomst door de yen en de yuan te verkopen. De markt heeft inderdaad een deel van haar netto long speculatieve posities in de yen verkocht. USD/JPY staat nu boven het tweehonderddaags voortschrijdend gemiddelde, wat duidt op een trendverandering van negatief naar neutraal/positief. USD/JPY moet dit niveau in de komende dagen/weken opnieuw testen om aan te geven dat de langetermijntrend is veranderd naar positief.

Bank of Canada versoepelt met 50 basispunten

De Canadese dollar is sinds begin oktober net als veel andere valuta verzwakt ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Gisteren verlaagde de Bank of Canada haar beleidsrente met 50 basispunten naar 3,75%, zoals algemeen werd verwacht. In de beleidsverklaring werd opgemerkt dat nu de inflatie weer rond de doelstelling van 2% ligt, de centrale bank heeft besloten de beleidsrente met 50 basispunten te verlagen om de economische groei te ondersteunen en de inflatie dicht bij het midden van de 1-3% bandbreedte te houden. Er werd ook vermeld dat de centrale bank vastbesloten is om de prijsstabiliteit voor de Canadezen te handhaven door de inflatie dicht bij de doelstelling van 2% te houden. De Canadese dollar was volatiel na de beslissing. De financiële markten houden rekening met ten minste nog een renteverlaging van 25 basispunten dit jaar. De focus ligt op nog te publiceren macro-economische cijfers, zoals de werkgelegenheidscijfers op 8 november en de inflatiecijfers op 19 november.

Geschreven door: Georgette Boele Georgette Boele is valuta en edelmetalen specialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Na haar studie aan de Universiteit van Amsterdam met specialisaties organisatiekunde en financiële markten heeft zij een aantal jaren in levensverzekering, hypotheken en pensioenen gewerkt. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar financiële markten. In 1998 is ze bij ABN AMRO (na een interne opleiding) als valutahandelaar begonnen op de dealingroom.

