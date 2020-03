Gilles Moc (AXA): ‘Coronacrisis kost 2,5% bnp per maand’

Omvangrijke steunpakketten verzachten de schokken als gevolg van het coronavirus voor de economie en financiële markten. Maar het beleid van plaatselijke lockdowns in de Verenigde Staten ondermijnt nog steeds het vertrouwen.

De visie van Gilles Moëc, hoofdeconoom AXA.

De eerste twee kwartalen van 2020 worden gekenmerkt door economische krimp vanwege de lockdowns, die economische sectoren geheel of gedeeltelijk stilleggen om verspreiding van het coronavirus te stoppen. Deze sectoren maken zo’n 30% van de economie uit, dus elke maand lockdown kost 2,5% aan bruto binnenlands product.

Ik zie Italië als voorbeeld van wat andere landen te wachten staat. De rest van Europa volgt en de VS komen daar achteraan. De aanpak van Amerikaanse overheid is een groot vraagteken. Het land greep pas laat in en dan maar gedeeltelijk. Er is vooralsnog geen Federal lockdown. En zolang de epidemie niet onder controle is, komt de handel ook niet terug op oud niveau.

