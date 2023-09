Gilles Moëc (AXA): ‘Centrale banken zijn klaar’

De Bank of England (BoE) zal deze week een renteverhoging van 25 basispunten aankondigen. Daarna zijn zowel de ECB, de Fed als de BoE voorlopig klaar met de renteverhogingscyclus, concludeert Gilles Moëc, hoofdeconoom bij AXA Group.

Hij verwacht dat na de renteverhoging door de BoE, de beleidsrentes van de centrale banken hun piek hebben bereikt. Toch zullen alle drie de centrale banken duidelijk maken dat ze afhankelijk blijven van economische gegevens. “Ze zullen niet aarzelen om opnieuw te verhogen als dat nodig is. Zelfs in de VS, waar de vertraging van de kerninflatie verder is gevorderd, kan de Fed niet voorbijgaan aan enkele zwakke maar ongemakkelijke signalen dat de prijsdruk te sterk blijft.”

Moëc verwacht daarom dat Fed-voorzitter Jerome Powell deze week ondanks een rentepauze een conservatief betoog zal houden en dat het FOMC aan de dot plot vasthoudt van één resterende verhoging voor 2023. “Maar gezien de middelmatige groei in de VS, zullen ze daar niets mee doen”, stelt de AXA-hoofdeconoom.

Een eerste renteverlaging door de ECB zou dan op z’n vroegst in juni 2024 kunnen volgen. De stelling van sommige analisten dat de ECB de rente in maart 2024 al verlaagt, vindt Moëc ‘gedurfd’.

Een hogere rente voor een wat langere tijd is volgens de hoofdeconoom minder schadelijk voor de economie dan een voortdurend stijgende rente. Bij een voortdurend verhoogde rente zou volgens Moëc vrijwel zeker een noodverlaging volgen. “Helaas is het moeilijk om in realtime te beoordelen of een centrale bank niet al te ver is gegaan. Gezien hoe de twee economieën er momenteel voor staan, lijkt het ons dat het risico in de eurozone groter is dan in de VS.”

De Bank of Japan zal deze week het beleid ongewijzigd laten. Moëc: “Aan de andere kant van het monetaire spectrum verwachten we dat de BOJ haar eigen zeer speciale koers blijft varen met deze week geen beleidswijzigingen of richtlijnen.”

