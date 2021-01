Gilles Moëc (AXA): ‘China/VS minder explosief’

Het wantrouwen tussen met name de Verenigde Staten en China zal niet per direct verdwijnen, maar met de nieuwe Amerikaanse regering in het zadel zullen internationale handelsrelaties de komende jaren wel meer in het teken van samenwerking staan.

Dit stelt Gilles Moëc, hoofdeconoom van AXA Group, in zijn Macrocast commentaar van deze week voor AXA Investment Managers. “Terwijl spanningen significant blijven en we niet verwachten dat de overgebleven heffingen snel teruggedraaid zullen worden, denken we wel dat het nieuwe team in Washington een subtielere houding aanneemt.”

Het beleid van Donald Trump ten aanzien van China zal niet meteen worden teruggedraaid, getuige ook de woorden van Janet Yellen, door Joe Biden naar voren geschoven als nieuwe minister van Financiën. Zij zei “het volledige arsenaal aan middelen” in te zullen zetten tegen de in haar ogen “oneerlijke en illegale praktijken” van het Chinese bewind.

Bidens voornaamste adviseur op het gebied van nationale veiligheid, Jake Sullivan, toonde zich meer “pro-trade” en stelt zich genuanceerder op jegens China. Hij is voorstander van een meer multilaterale manier om handelsproblemen op te lossen, bijvoorbeeld via de Wereld Handels Organisatie (WHO).

Ondertussen sloot de Europese Unie (EU) het Comprehensive Agreement on Investing (CAI) met China, wat een wig drijft tussen de VS en de EU. Moëc ziet hierin echter ook een teken dat China bereid is zijn markten te openen. “Het overwinnen van wantrouwen is het grootste struikelblok, maar wij denken dat internationale handelsrelaties minder explosief zullen zijn de komende jaren.”

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

