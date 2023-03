Gilles Moëc (AXA): ‘Diepe recessie als medicijn’

De hoge inflatiecijfers van februari kunnen de Europese Centrale Bank (ECB) ertoe verleiden in maart de rente met nog eens 50 basispunten te verhogen. Omdat de ECB geneigd is na maart nog vaker flinke stappen te zetten, neemt ook het risico op een dubbele dip toe, waarschuwt hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA Group.

Moëc ziet dat de vertraging van de economische activiteit nog niet het verwachte matigende effect heeft gehad op de prijzen, maar blijft in de veronderstelling dat de monetaire verkrapping doorwerkt in de economie. “Het effect op de economie is misschien trager dan in het Verenigd Koninkrijk of Zweden wegens de structurele kenmerken van de economie van de eurozone, maar dat betekent niet noodzakelijk dat de impact in de toekomst kleiner is”, schrijft de hoofdeconoom in zijn jongste Macrocast.

Een reden kan zijn dat de pandemie het beeld heeft vertroebeld en dat de ruime liquiditeitsbuffers met vertraging doorwerken op uitgaven bij bedrijven en consumenten.

Pijn in Zweden

Moëc stelt als voorbeeld Zweden, een land dat gevoeliger is voor renteverhogingen door centrale banken omdat hypotheken met variabele rente er dominant zijn en het land toch al kampt met een extreem gespannen huizenmarkt. Het bbp van Zweden kromp in het vierde kwartaal sterk met 0,9% door een scherpe daling van de huizenprijzen.

De Riksbank zit daardoor volgens de AXA-hoofdeconoom in een lastig parket. “Als zij stopt met het verhogen van de rente, dreigt zij de waardevermindering van de munt en daarmee de geïmporteerde inflatie aan te wakkeren. Het aanvaarden van een vrij diepe recessie – en de bijkomende risico’s voor de financiële stabiliteit – zou wel eens de enige werkbare weg kunnen zijn.” Het Verenigd Koninkrijk kan de volgende zijn, nu ook daar de correctie op de huizenmarkt is begonnen.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

