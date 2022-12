Gilles Moëc (AXA): ‘ECB moet symmetrisch zijn’

De inflatie in de eurozone kwam in november uit op 10%, wat lager was dan de marktconsensus van 10,4%. “Hoe fragiel deze inflatiedaling ook is, het kan de ECB ertoe verleiden het verkrappingstempo in december op ‘slechts’ 50 basispunten te brengen”, schrijft hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA Group.

De inflatie kwam dan wel lager uit dan verwacht, volgens de AXA-hoofdeconoom is het lastig om te bepalen of deze ontwikkeling een signaal is of slechts ‘ruis’. Moëc: “Het grootste deel van de daling kwam voor rekening van de energiesector, maar de doorberekening van groothandels- naar detailhandelsprijzen kan in deze sector vrij grillig zijn, ten dele als gevolg van overheidsmaatregelen.”

Na vier maanden van indrukwekkende stijging van de kerninflatie is een stabilisatie natuurlijk goed nieuws, maar voorzichtigheid is geboden, benadrukt Moëc. “De ECB zal zich waarschijnlijk concentreren op het feit dat de kerninflatie onveranderd bleef op 5% op jaarbasis, en op die indicator was er geen afwijking van de consensus.”

Desalniettemin kan de inflatieafdruk van november, hoe fragiel ook, een meerderheid van de Raad van Bestuur van de ECB ervan overtuigen om het verkrappingstempo wat terug te schroeven. “De ECB moet symmetrisch zijn in haar afhankelijkheid van gegevens: een neerwaartse verrassing van de inflatie, hoe fragmentarisch ook, moet ertoe leiden dat zij voorzichtiger is met het gewenste tempo van verkrapping.”

