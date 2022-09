Gilles Moëc (AXA): ‘ECB moet twee keer nadenken’

De ECB moet twee keer nadenken over kwantitatief verkrappen, zegt Gilles Moëc, hoofdeconoom bij AXA Group. Hij vreest echter dat de ECB in het spoor van de Fed wil blijven om de munt te beschermen en de geïmporteerde inflatie te beteugelen.

Het beeld bij de Fed is helder, stelt Moëc. “Ze willen de arbeidsmarkt zien verzachten. Als daarvoor een recessie nodig is, ‘so be it’. De veerkracht van de banengroei vraagt om meer verkrapping en de nieuwe piek in de ‘dot plot’ bevindt zich ver in restrictief gebied.”

Volgens de econoom is de potentiële Amerikaanse groei sinds 2008 afgenomen, wat erop wijst dat de huidige financiële druk op de Amerikaanse economie al aanzienlijk is, zelfs vóór de verwachte verdere verhogingen van de Fed Funds met 100 basispunten. “De kosten voor de groei mogen niet worden onderschat.” Dit heeft gevolgen voor de rest van de wereld. Moëc verwacht dat de ECB in het kielzog van de Fed het monetaire beleid verder verkrapt. “De laatste mededeling van de ECB is genoeg reden dat de ECB zich ‘hawkish’ opstelt.

Ook de obligatiemarkt is in beweging. Afgelopen vrijdag stond de Italiaanse 10-jaarsrente op 4,34%. Dit kan volgens Moëc de nieuwe regering in Rome eraan herinneren dat haar budgettaire speelruimte beperkt zal zijn. “In elk geval denk ik dat de huidige toestand van de obligatiemarkt – en verdere trans-Atlantische besmetting – de ECB tweemaal zou moeten doen nadenken over Quantitative Tightening, ook al zijn de geluiden uit Frankfurt op dat vlak niet geruststellend.”

Eddy Schekman

