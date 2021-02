Gilles Moëc (AXA): ‘Gruwelijke taak Draghi’

Mario Draghi deed wonderen als president van de Europese Centrale Bank (ECB) en kan dit huzarenstukje herhalen als premier van Italië, maar de taak die hem wacht is ‘gruwelijk’, aldus AXA Group-hoofdeconoom Gilles Moëc.

In zijn wekelijkse Macrocast-commentaar voor AXA Investment Managers beschouwt Moëc de visie van Draghi. De oud-ECB-president sprak afgelopen zomer op een congres in de Italiaanse badplaats Rimini over ‘goede’ en ‘slechte’ schulden. Goede schulden zouden de groeivooruitzichten verbeteren en daarmee de staatsfinanciën houdbaarder maken.

Dit is een andere insteek dan Mario Monti had ten tijde van zijn crisiskabinet tien jaar geleden. Toen moesten structurele hervormingen samengaan met keiharde bezuinigingen. Draghi geniet thans bredere politieke steun in eigen land en heeft de ambitie ook in Europa dingen te veranderen, wijst Moëc.

Uitdaging

De AXA-econoom is dan ook niet verbaasd door de positieve marktreactie. Ten eerste, is het gevaar van vervroegde Italiaanse verkiezingen, en de onzekerheden die die meebrengen, geweken. Ten tweede, zien ze in Draghi de man die de nodige lange-termijn hervormingen in gang kan zetten. En ten derde, verwachten ze dat hij het leiderschap van de EU kan versterken, nu de Duitse kanselier Angela Merkel afzwaait.

De grote uitdaging voor Draghi zal volgens Moëc het vormen van een coalitie in Europa zijn. Vervolgens zou die moeten instemmen met een begrotingsbeleid dat Italië de ruimte geeft om de nodige hervormingen te implementeren.

