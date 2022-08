Gilles Moëc (AXA): ‘Hardnekkige inflatie vraagt om krachtdadig optreden’

Het was opvallend dat veel discussies in Jackson Hole waren toegespitst op de buitensporige mate van onzekerheid waarmee centrale banken momenteel worden geconfronteerd, terwijl de beleidsconclusies glashelder waren, namelijk ‘keeping at it’ voor wat betreft monetaire verkrapping. De Visie van hoofdeconoom Gilles Moëc van AXA Group.

“Nu de kans groter is dat de inflatie hardnekkig wordt, voelen zij zich genoodzaakt krachtdadig op te treden, zelfs als de macro-omgeving ongewoon volatiel is. Dit is de symmetrische benadering van wat de overhand had tijdens de ‘great moderation’, toen het deflatiegevaar om doortastende accommoderende maatregelen vroeg.”

De stroom aan macrodata wordt echter meer ambigue – in de VS althans. Naast het goede nieuws over de consumenteninflatie van juli dalen nu ook de importprijzen. Toch blijft de Fed gefocust op de arbeidsmarkt, en met lonen die nog steeds stijgen, is Powells havikachtige toon gerechtvaardigd, aldus Moëc.

‘Fed is het wellicht beu’

“De prominente rol van de jaren 1970/1980 in de Jackson Hole debatten suggereert dat de Fed bezorgd is over het maken van een beleidsfout. Maar er is misschien ook een boodschap aan de Amerikaanse regering. De overdadige begrotingsstimulans van 2020-2021 verklaart immers voor een groot deel de huidige kerninflatieschok, en de centrale bank is het wellicht beu ervan beschuldigd te worden dat zij er niet in is geslaagd de toename van de consumentenprijzen aan te pakken.”

De ‘erfzonde’ van de Fed van de jaren zeventig was dat ze geen weerstand bood aan de druk van de overheid om haar spilzuchtige neigingen te accommoderen. Als de arbeidsmarkt het nu echt moeilijk gaat krijgen, is de houdbaarheidsdatum van de ‘Jackson Hole spirit’ van 2022 misschien niet zo lang meer. Maar er is volgens de hoofdeconoom altijd enige ‘inertie’ in de beleidskoers. “Zelfs als de datastroom verslechtert, zal de Fed de rest van dit jaar de rente blijven verhogen, en zoals wij voor de augustus-break al betoogden, rekende de markt te vroeg op een draai naar meer dovish-beleid.”

ECB

De ECB-geluiden in Jackson Hole waren ook van het havikachtige soort. “Toch zien we nogal wat verschillen in de analyses van Isabel Schnabel en Francois Villeroy de Galhau. Maar dat zal vóór 2023 wellicht niet veel uitmaken. Voorlopig zijn de haviken en duiven het eens over de noodzaak om de beleidsrente terug te brengen naar neutraal terrein.”

