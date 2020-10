Gilles Moëc (AXA): ‘Verdere daling rente ECB’

Het verruimen van de TLTRO-voorwaarden door de rente nog verder te laten zakken, zou een zinvolle, volgende actie door de Europese Centrale Bank (ECB) zijn. “Een dergelijke stap ondersteunt banken die te maken zullen krijgen met stijgende kosten naarmate het aantal wanbetalingen toeneemt”, betoogt Gilles Moëc, hoofdeconoom van AXA IM.

Moëc benadrukt dat ondanks alle verruimende maatregelen door de ECB, de rentes voor leningen aan bedrijven in de crisis niet zijn gedaald. De ECB liet in de laatste vergadering reeds doorschemeren de deur op een kier te zetten voor meer verruimende maatregelen. “Afgezien daarvan, rekent de ECB duidelijk op steun via het begrotingsbeleid”, benadrukt de hoofdeconoom.

Nu zijn de marges misschien niet genoeg verbeterd om te compenseren voor de hogere risico’s die banken nemen in een moeilijke omgeving. ‘Het zou naar onze mening logisch zijn om de gerichte herfinancieringstransacties op de langere termijn nog genereuzer te maken, waardoor de gemiddelde kosten van de verplichtingen van banken worden verlaagd, en het ‘bankkanaal’ nieuw leven wordt ingeblazen’, schrijft Moëc in zijn wekelijkse Macrocast.

In de VS is het volgens de econoom ‘onwaarschijnlijk’ dat een volgende ronde monetaire steun het gebrek aan actie vanuit de overheid gaat compenseren. “Het kan zijn dat we moeten wachten tot het politieke stof in de VS neerdaalt – wat misschien niet al op 3 november komt – om meer zichtbaarheid te krijgen op de algemene beleidsmix.”

