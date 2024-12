Google: het parallel-universum moet wel bestaan

Bestaat er ook een multiversum? Wat een tijd om te leven!

Google steeg woensdag met bijna 6% toen het bedrijf aankondigde wat een gamechanger zou kunnen blijken te zijn in de race om kwantumcomputing. Willow, de nieuwste kwantumcomputerchip van Alphabet, belooft een doorbraak te brengen in grootschalige simulaties en het breken van codes.

“Willow brengt ons dichter bij het uitvoeren van praktische, commercieel relevante algoritmen die niet kunnen worden gerepliceerd op conventionele computers”, schreef Google in een blogpost, eraan toevoegend dat de bevindingen bewijs kunnen zijn dat parallelle universums bestaan.

“De prestaties van de Willow-chip waren zo fenomenaal snel dat hij de berekening van parallelle universums moet hebben ‘geleend’.” Dus over welke snelheden hebben we het precies? De chip voerde een rekentaak uit die een moderne, krachtige computer 10 septiljoen jaar zou kosten in minder dan vijf minuten. Dat is 10.000.000.000.000.000.000.000 jaar.

“Dit verbijsterende aantal overschrijdt de bekende tijdschalen in de natuurkunde en overschrijdt ruimschoots de ouderdom van het universum”, aldus de blog. De buitengewone prestatie van Willow “geeft geloofwaardigheid aan het idee dat kwantumberekeningen plaatsvinden in veel parallelle universums, in overeenstemming met het idee dat we in een multiversum leven.”

Bron: TradingView

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht