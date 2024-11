Goud long en obligaties short

De rendementsontwikkeling van een strategie die long is op goud en short op staatsobligaties tegenover het maximale verlies van Amerikaanse aandelen.

Goud rijgt de laatste maanden de records aan elkaar en noteert nu ongeveer 35% hoger dan begin dit jaar. Die sterke stijging is toe te schrijven aan de toenemende geopolitieke risico’s, de goudaankopen van centrale banken die hun reserves willen diversifiëren en de onzekerheid over de conjunctuur. De hogere reële rente en duurdere Amerikaanse dollar, twee factoren die traditioneel in het nadeel van goud spelen, konden de opmars niet stuiten.

De belangrijkste oorzaken lijken ons enerzijds de ‘diversificatie’ van reserves door de centrale banken, nu de inflatie opnieuw een rol van betekenis speelt in de economie. Daarnaast is er de alsmaar groeiende aantrekkingskracht van goud als alternatief voor de dollar voor landen van het zuidelijk halfrond. Goud is weer een strategische positie geworden.

In deze onrustige tijden kan goud dus opnieuw zorgen voor diversificatie in een portefeuille, misschien wel beter dan sterke valuta’s en Amerikaanse of Duitse obligaties. Waarin schuilt die diversificatiekracht van het edelmetaal?

Wanneer in het verleden de risicoaversie groot was en de overgrote meerderheid van de aandelen het slecht deed, presteerde goud niet alleen beter dan risicovolle activa, maar ook beter dan staatsobligaties. De goudprijs reageert namelijk sterker op de kortetermijnrente, die de opportuniteitskosten bepaalt van het aanhouden van een instrument dat geen rente opbrengt, dan op de lange rente, die gecorreleerd is met de inflatie.

De zwarte lijn in de grafiek hierboven geeft het rendement weer van een belegger met een long-positie op goud en een short-positie op Amerikaanse tienjarige staatsobligaties. Die positionering genereert een absoluut rendement. Dat rendement is bijzonder hoog wanneer de risicoaversie groot is: +100% tijdens het uiteenspatten van de internetzeepbel en +30% in het inflatiejaar 2022. Daarmee wordt de zwakke prestatie van de aandelenmarkten nagenoeg volledig gecompenseerd, juist wanneer dat het meeste nodig is.

Goud is nog minder sterk gecorreleerd met risicovolle activa dan obligaties, en is daarmee uitermate geschikt om een portefeuille op te bouwen. Het biedt meestal een goede bescherming tegen zowel economische onzekerheid als inflatie. Dat is een welkome eigenschap, want de aanhoudend hoge inflatie is vandaag een van de belangrijkste risicofactoren, en waarschijnlijk ook in de toekomst. De staatsschulden blijven maar aangroeien en de kans wordt steeds kleiner dat die ooit kunnen worden weggewerkt zonder tot actieve geldcreatie over te gaan.

Geschreven door: Eddy Schekman

