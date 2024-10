Greg Hirt (AllianzGI): ‘Geen verrassende rentestap van Bank of Japan’

Allianz Global Investors verwacht dat de Bank of Japan op 31 oktober de rente ongewijzigd laat. De BoJ komt op 30 en 31 oktober bijeen voor haar maandelijkse rentevergadering. Gezien de grote politieke onzekerheid na het verlies van de meerderheid voor de regerende coalitie in Japan en de Amerikaanse verkiezingen volgende week zal de BoJ op dit moment geen actie zal ondernemen. Dat voorziet Greg Hirt, Global Chief Investment Officer Multi Asset bij AllianzGI. In juli verhoogde de BoJ de rente verrassend nog naar 0,25 procent. Het merendeel van de analisten had die stap pas in oktober verwacht.

“De economische ontwikkelingen zijn tot nu toe in lijn met de vooruitzichten van de BoJ en dwingen de centrale bank niet om snel te handelen tijdens de vergadering in oktober.

Punten om in de gaten te houden zijn of er grote aanpassingen zijn in het outlookrapport en of de recente zwakte van de Japanse yen op enige manier wordt aangepakt.

Recente economische gegevens bevestigen het pad van de Bank of Japan. De voorwaarden om de rente te blijven verhogen zijn nog steeds aanwezig. Toch geeft de berichtgeving van de BoJ aan dat er geen haast is om de rente aan te passen tijdens de vergadering in oktober. Volgens ons zijn hier twee belangrijke redenen voor.

Doelen loononderhandelingen

Ten eerste wil de BoJ bevestiging van de economische trends in de VS en Japan. Er komt ook meer informatie beschikbaar over de doelen van de loononderhandelingen in het voorjaar van volgend jaar. Rengo, de grootste vakbond in Japan, heeft al een doelstelling aangekondigd van ‘5% of meer’. Ondertussen kunnen stabiele Amerikaanse cijfers de Japanse economie verder ondersteunen.

Ten tweede blijft de politieke onzekerheid groot. Het verlies van een meerderheid voor de LDP/Komeito-coalitie bemoeilijkt de vorming van de volgende regering, omdat er een andere coalitiepartner nodig zal zijn. De Amerikaanse verkiezingen zijn ook nog maar een paar dagen van ons verwijderd en de beleidstrajecten en marktreacties zijn hoogst onzeker. In het licht van deze risico’s zal de BoJ er waarschijnlijk de voorkeur aan geven om tot december te wachten op duidelijkere vooruitzichten.

Neutraal tegenover staatsobligaties

In deze omgeving nemen we nu een overwegend neutrale houding aan ten opzichte van Japanse staatsobligaties. De rendementen hebben zich aangepast. Hoewel er tijdens de renteverhogingscyclus nog steeds sprake kan zijn van verdere opwaarts potentieel, zal het tempo waarschijnlijk worden gematigd en zijn de risico’s meer in evenwicht. Voor de Japanse yen nemen we een gematigd positief standpunt in.

Voor Japanse aandelen zijn we ook nog steeds gematigd positief omdat de structurele binnenlandse factoren blijven bestaan en de wereldeconomie in een voldoende tempo groeit. Toch kan er op de korte termijn enige volatiliteit zijn totdat de politieke onzekerheid is opgelost. De verkiezingsuitslag in Japan zorgt mogelijk voor enige vertraging totdat de markt er weer vertrouwen in krijgt dat het algemene beleidstraject niet te drastisch zal worden gewijzigd. Toch zijn we op dit moment meer overtuigd van kansen in andere aandelenmarkten.”

