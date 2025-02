Greg Hirt (AllianzGI): ‘Tijd om de beleggings-barbell los te laten? Misschien wel’

Aan het begin van het jaar is het logisch dat beleggers de balans opmaken van hun portefeuilles. Ze vragen zich af of de allocaties die in 2024 voor hen goed werkten, nog steeds geschikt zijn voor het komende jaar. Een diversificatiestrategie kan dit jaar verstandig zijn. Dat stelt Greg Hirt, Global Chief Investment Officer Multi Asset, Allianz Global Investors.

Dit jaar vinden we het vooral belangrijk om diversificatiestrategieën te overwegen vanwege de onzekere omgeving waarin we verkeren. Veel beleggers houden – onbedoeld of met opzet – een zogenaamde ‘barbellportefeuille’ aan, maar dit is misschien niet de juiste optie voor de toekomst.

Wat is de barbell? Het is de naam die we geven aan een portefeuille die balanceert tussen grote allocaties aan Amerikaanse aandelen enerzijds en cash anderzijds – meestal ten koste van andere activa, met name obligaties. De prevalentie van de ‘barbell’ is te zien in de werkelijke gemiddelde allocaties van huishoudens in de VS, zoals blijkt uit het rapport van de Amerikaanse Federal Reserve Flow of Funds, met een grote weging aan Amerikaanse aandelen, een lage allocatie in obligaties en een aanzienlijke positie in cash.

Mooi rendement

Dankzij de recente aanhoudende bullmarkt in Amerikaanse aandelen zijn veel beleggers – met name Amerikaanse huishoudens – beland in een barbell-type portefeuille. Aangezien de rendementen van Amerikaanse aandelen die van obligaties de afgelopen jaren overtroffen, heeft deze portefeuille hen, het moet gezegd, mooi rendement opgeleverd. Maar ons onderzoek suggereert dat we voorzichtig moeten zijn voordat we aannemen dat de barbell zal blijven opbrengen.

Uit dit onderzoek blijkt dat de waarderingen van Amerikaanse aandelen hoog zijn, wat zou kunnen wijzen op een verhoogd risico op een marktcorrectie. De scherpe daling van de Amerikaanse aandelenkoersen eind januari, veroorzaakt door een nieuw AI-product van de Chinese startup DeepSeek, laat zien hoe kwetsbaar deze hoge waarderingen kunnen zijn.

Dot-com zeepbel

De dot-com zeepbel, die in 2000 barstte na jaren van hoge aandelenrendementen, liet zien hoe een hoge allocatie aan Amerikaanse aandelen vóór de crash sterk presteerde, maar daarna ondermaats. Dit is relevant, omdat het de enige periode sinds 1960 is waarin Amerikaanse aandelen zo consequent beter presteerden dan obligaties, vergelijkbaar met het afgelopen decennium.

Ons onderzoek vergelijkt daarom een barbellportefeuille met een meer gespreide portefeuille, inclusief internationale aandelen, obligaties, grondstoffen en goud. We analyseerden vier scenario’s op basis van veranderingen in economische groei en inflatie sinds 1970. De prestaties beoordeelden we via Sharpe-ratio’s, die het extra rendement ten opzichte van staatsobligaties afzetten tegen volatiliteit.

Gediversifieerde tegenhanger

De resultaten zijn opvallend. In drie van de vier scenario’s evenaarde de gediversifieerde portefeuille de barbellportefeuille of presteerde deze zelfs beter. In een stagflatiescenario, wanneer het bbp afneemt terwijl de inflatie versnelt, leed de barbellportefeuille zelfs verlies, terwijl zijn gediversifieerde tegenhanger een bescheiden winst boekte.

Wat betekent dit onderzoek voor beleggers in 2025? Volgens ons suggereert dit dat beleggers hun diversificatiestrategie moeten herzien om er zeker van te zijn dat deze hun risicobereidheid weerspiegelt. Hoewel Amerikaanse aandelen waarschijnlijk een belangrijke bijdrage zullen blijven leveren aan het vermogen van aandeelhouders, verwachten we een aanzienlijke volatiliteit in de toekomst. Risicospreiding over verschillende activaklassen kan helpen om het effect van volatiliteit te beperken en de impact van een marktcorrectie te verzachten.

