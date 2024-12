Greg Kane (PGIM Real Estate): ‘Meer liquiditeit vastgoed’

De liquiditeit in de Europese vastgoedmarkt zal in 2025 aanzienlijk toenemen als de rente verder daalt en het beleggerssentiment verbetert. Dat zegt Greg Kane, Head of European Investment Research bij PGIM Real Estate, in bijgaande outlook van de vermogensbeheerder voor komend jaar.

“Het transactievolume is gestabiliseerd en zal zich sneller herstellen dan na de kredietcrisis. Op basis van onderzoeken naar de intenties van beleggers verwachten we een breed gedragen herstel in alle sectoren,” aldus Kane.

Kane ziet een breed scala aan investeringsmogelijkheden dankzij stijgende vastgoedwaarden, een aanhoudend laag aanbod en een structurele groei van de vraag. “We zien een gestage waardegroei vanaf de huidige lage niveaus. Deze ontwikkeling wordt vooral gedreven door hogere huren dankzij een aantrekkende economie.”

Het aanbod wordt geremd door de gestegen rente, hoge bouwkosten en lagere waarden. Volgens de vermogensbeheerder zal het aanbod ook de komende jaren lager blijven dan de vraag. Kane: “Het lage aanbod is een consistent thema in alle Europese steden. De discrepanties zijn het grootst in markten waar voorheen snel werd gebouwd, zoals steden in Spanje, Berlijn en Rome.”

PGIM Real Estate haalt in de outlook vier structurele beleggingsthema’s voor 2025 aan, in de residentiële en logistieke sector, en in de markt voor datacenters en vastgoedleningen.

In de woonsector spelen betaalbaarheid en de groei van de jonge stedelijke bevolking een belangrijke rol. Dit leidt tot kansen in ‘co-living’ en studentenwoningen, vooral in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje.

Daarnaast ziet PGIM kansen in seniorenwoningen, gedreven door demografische ontwikkelingen en de beperkte beschikbaarheid. Kane: “De prognoses voor de 80+-bevolking zijn gunstig, terwijl het aantal verpleeghuisbedden laag blijft.”

In de logistieke sector blijft het beschikbare aanbod in sommige steden beperkt, ondanks een stijging van de algemene leegstand. “Hoewel de leegstand oploopt naar niveaus van vóór de pandemie, zijn de vooruitzichten het best in steden waar de leegstand laag is, zoals Amsterdam.”

Voor datacenters zal de vraag het aanbod in Europa aanzienlijk overtreffen. “Ondanks toenemende efficiëntie stijgt de vraag naar datacentercapaciteit. Dit leidt tot een tekort aan de aanbodzijde, vooral als het gebruik van AI blijft groeien zoals verwacht.”

Dit tekort wijst volgens Kane op maar één ding: sterke huurgroei. “Binnen de grote FLAPD-markten zullen Amsterdam en Dublin naar verwachting het grootste aanbodtekort over een aantal jaar laten zien en daardoor de sterkste huurgroei.”

Tot slot ziet Kane in de markt voor vastgoedleningen een belangrijke kans voor alternatieve kredietverstrekkers om marktaandeel te winnen ten koste van traditionele banken die gebukt gaan onder zwaardere regulering.

