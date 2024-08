Greg Meier (Allianz GI): ‘Fed is bereid om op tijd in te grijpen’

De ogen van wereldwijde beleggers zijn gericht op de VS. Groeit Amerika of stevent het af op een recessie? Zal de Federal Reserve de rente verlagen? En hoe zullen de presidentsverkiezingen de markten beïnvloeden? Dit zijn grote vragen met grote gevolgen, zegt Greg Meier, senior econoom bij Allianz Global Investors. ‘Het beleid van Trump kan de Amerikaanse dollar en het goud ondersteunen’.

Laten we beginnen met enkele misverstanden uit de wereld te helpen. Pessimistische beleggers kunnen opmerken dat de rentecurve van Amerikaanse obligaties al meer dan 750 dagen invers is, de langste periode ooit. Dat is opmerkelijk omdat de meeste recessies in de VS worden voorafgegaan door inverse rentecurve.

Kan de curve het dit keer bij het verkeerde eind hebben? We zullen het alleen achteraf weten. Wat we vandaag weten, is dat Amerika waarschijnlijk niet in een recessie zit en misschien genoeg momentum heeft om nog minstens een paar kwartalen te blijven groeien.

Waarom? De werkloosheid stijgt weliswaar, maar we komen van een extreem laag niveau en er zijn nog steeds meer vacatures dan werklozen. Dat is deels de reden waarom consumenten goed hebben stand gehouden. Met een overvloed aan werkgelegenheid is er niet veel reden geweest voor huishoudens om zich schrap te zetten voor een recessie.

Als de gemiddelde Amerikaan het echt financieel moeilijk had, zou dat te zien zijn aan de vliegreizen. Hoe is het reizen per vliegtuig vandaag de dag? Tijdens het Amerikaanse onafhankelijkheidsdagweekend op 4 juli bereikte het aantal mensen dat door de veiligheidscontrole op luchthavens ging een recordhoogte.

We denken nog steeds dat de Amerikaanse economie de komende kwartalen kan vertragen. De historische naschokken van de pandemie vervagen tegen de achtergrond van een restrictief monetair beleid. Maar dit hoeft niet te eindigen in een recessie. De huidige Fed heeft de bereidheid, de moed en de munitie om de rente te verlagen en de groei te bestendigen, als dat nodig is.

De verkiezingsstrijd

De meeste beleggers zijn zich er terdege van bewust dat Amerika recht afstevenen op de presidentsverkiezingen op 5 november 2024. De twee kandidaten – vicepresident Kamala Harris en voormalig president Donald Trump – zijn verwikkeld in een strijd om de harten en geesten.

De omgeving is veranderlijk: In de afgelopen weken zagen we de eerste moordaanslag op een (kandidaat-)president sinds 1981 en de eerste keer dat een zittende president zich terugtrok sinds 1968. De temperaturen in Amerika zijn roodgloeiend, niet alleen in Fahrenheit, maar ook in de politiek.

Wie zou beter zijn voor de markten?

We denken dat het beleid van Trump de Amerikaanse dollar en het goud kan ondersteunen. Toen hij in functie was, nam hij een hard standpunt in over een reeks kwesties – we verwachten hetzelfde als hij wordt herkozen.

Amerikaanse aandelen hadden een sterke, door belastingverlagingen gestimuleerde rally tijdens de eerste regering van Trump. Maar een herhaling van de rally lijkt op gespannen voet te staan met de budgettaire terughoudendheid van een mogelijk verdeeld Congres, in combinatie met de potentiële inflatie als gevolg van de handels- en immigratievoorstellen van Trump. Bij een verdeeld Congres controleert één partij niet eenzijdig het presidentschap en beide kamers van het Amerikaanse parlement. Voor buitenlandse aandelen zouden de gevolgen kunnen worden versterkt door verminderde toegang tot Amerikaanse markten en verminderde institutionele steun voor Amerikaanse bondgenoten.

Wij denken dat de impact van Harris op de markt neutraler zal zijn, omdat het meeste beleid van Biden-Harris waarschijnlijk wordt verlengd. Net als Trump zouden de acties van Harris ook worden beperkt door een verdeeld Congres.

