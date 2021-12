Groei en hardnekkige inflatie

Vermogensbeheerder Capital Group verwacht een groei van 2,5 tot 3,0 procent voor de Amerikaanse economie in 2022. Omdat de inflatiedruk blijft aanhouden, kunnen beleggers volgend jaar het beste kijken naar bedrijven met prijszettingsvermogen en met een bewezen dividendgroei. De Amerikaanse aandelenmarkt belooft wel volatiel te worden als gevolg van de COVID-varianten en in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november.

Econoom Darrell Spence verwacht dat de Amerikaanse economie in 2022 zal vertragen gezien de afnemende stimulus en de inflatoire tegenwind. Bovendien kunnen nieuwe COVID-varianten zoals omikron de groei verder temperen.

De Amerikaanse centrale bank heeft lang volgehouden dat de hoge inflatie van voorbijgaande aard is, waarbij de prijzen weer zouden dalen zodra de verstoringen in de economie gecorrigeerd zijn. Maar Spence verwacht dat de inflatie nog heel 2022 hoog zal blijven.

“Het kan langer duren dan de Fed verwacht voordat vraag en aanbod weer in evenwicht zijn. Maar de productiecapaciteit van de economie is niet fundamenteel veranderd. De inflatie zal dus op een bepaald moment weer matigen.”

Het goede nieuws is dat zowel aandelen als obligaties over het algemeen solide rendementen opleveren, zelfs in tijden van hogere inflatie. Het is pas in extreme periodes – wanneer de inflatie meer dan 6 procent bedraagt of negatief wordt – dat financiële activa de neiging hebben om het moeilijk te hebben. Bovendien kan enige inflatie gezond zijn voor bedrijven die het moeilijk hadden in een wereld met lage inflatie en lage rentes, zoals banken en leveranciers van grondstoffen.

In 2022 worden een zorgvuldige selectie van effecten en een goede diversificatie belangrijker dan ooit, aldus Capital Group.

“We hebben het afgelopen jaar een reeks aandelen duurder zien worden – van snelgroeiende digitale spelers tot aandelen uit de ‘oude’ economie die profiteerden van het cyclische herstel”, zegt portefeuillebeheerder Chris Buchbinder.

“Maar gezien de grote onzekerheid zoek ik naar evenwicht in mijn portefeuilles, met zowel blootstelling aan bedrijven met groeipotentieel op de lange termijn, zoals bepaalde reuzen in e-commerce, streaming en digitale betalingen; aan bedrijven die nog van het cyclische herstel kunnen profiteren, zoals fabrikanten van vliegtuigmotoren; en aan bedrijven met seculiere groei en cyclische componenten, zoals autofabrikant General Motors – waarvan de Cruise-divisie een leider is in technologie voor zelfrijdende auto’s.”

Een potentieel lichtpunt voor beleggers in 2022 zijn de dividendaandelen. Na een recordaantal dividendverlagingen en -opschortingen tijdens de pandemie, keren bedrijven opnieuw dividenden uit. Sommige bedrijven met een overschot aan kapitaal plannen zelfs ‘inhaaldividenden’.

Maar niet alle dividendbetalers zijn gelijk. Portefeuillebeheerder Diana Wagner kijkt daarom niet naar de grootte van de dividenden, maar richt zich op bedrijven met een sterke winstgroei die in staat zijn en de intentie hebben om het dividend in de loop van de tijd te verhogen. “Denk bijvoorbeeld aan halfgeleiderfabrikanten zoals Broadcom, dat zijn dividend in elk van de afgelopen vijf jaar heeft verhoogd.”

Ten slotte denken sommige beleggers al aan de tussentijdse verkiezingen in de VS in november. Historisch gezien hebben die verkiezingen weinig invloed op de richting van de markten op lange termijn, maar verkiezingsjaren gaan vaak wel gepaard met enige volatiliteit.

De aandelen op de S&P 500 kennen bijvoorbeeld een gemiddeld lager rendement en een hogere volatiliteit in de eerste maanden van de midterm-verkiezingsjaren, zo blijkt uit een analyse die teruggaat tot 1931. Maar naarmate het duidelijker wordt wie de verkiezingen zal winnen, keert deze trend vaak om en keren de markten terug naar hun normale opwaartse traject.

Geschreven door: Eddy Schekman

