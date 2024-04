Groeiende kloof tussen ambities en praktijk in duurzaamheidsbeleid Nederlandse banken

Nederlandse banken slagen er onvoldoende in om hun duurzaamheidsambities in praktijk te brengen. Zowel bij grote als kleine banken zijn er verschillen tussen het duurzaamheidsbeleid, de dagelijkse uitvoering ervan en hun informatievoorziening hierover. Dat blijkt uit academisch onderzoek onder vrijwel alle banken in Nederland – inclusief DNB.

Het onderzoek is uitgevoerd door Roos van Delden in het kader van haar master Environmental Sciences aan de Wageningen Universiteit, in samenwerking met adviesbureau ACE + Company, dat financiële instellingen ondersteunt op het gebied van veranderingen in wet- en regelgeving.

“Vaak zien we onbedoelde en onbewuste discrepanties tussen duurzaamheidsambities van banken en hoe ze die in praktijk brengen. Dat roept vragen op of de strategische ESG-doelen vertaald zijn in passend beleid en of deze voldoende zijn afgestemd op de dagelijkse werkwijze van banken”, zegt adviseur Roos van Delden van ACE. Zij onderzocht hoe banken zich positioneren op Environment, Social en Governance (ESG)-aspecten. Daarna kwam op basis van gesprekken met managers en werknemers van banken naar voren waar de barrières liggen voor het daadwerkelijk implementeren van de benodigde ESG-acties.

Banken zijn verplicht om ESG-gerelateerde ambities te definiëren. De wet- en regelgeving hieromtrent wordt steeds uitgebreider, wat onder meer geldt voor de rapportageverplichtingen. Door de toegenomen transparantie komt nu bovendrijven dat de acties die nodig zijn om de gedefinieerde ESG-doelstellingen te bereiken ontbreken. “Opmerkelijk is dat de discrepanties nu wel naar voren komen in de verslaggeving, maar dat de banken er nog geen passend antwoord op hebben weten te formuleren”, zegt Van Delden.

De oorzaken van de kloof zijn divers. In het algemeen komt het door de bedrijfscultuur die duurzaamheid niet volledig integreert in alle lagen van de organisatie.

