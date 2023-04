Groene scheepvaart

De wereldwijde scheepvaart draagt meer bij aan CO2-uitstoot dan dat de meeste mensen weten. Daarom zijn duurzame oplossingen ook van groot belang.

De totale CO2-uitstoot van de scheepvaart is enorm. Als je de scheepvaart zou zien als een land, zou het de zesde plaats innemen op de ranglijst van landen met de meeste uitstoot. Samuel Thomas, Sustainable Investment Analist bij Schroders, heeft de risico’s en kansen voor beleggers geanalyseerd van nieuwe regelgeving tot de voordelen van groenere brandstoffen en zelfs van een terugkeer naar door wind aangedreven vrachtscheepvaart.

Afbeelding: CO2-uitstoot per transportmiddel in (g CO2/ton-km)

Nieuwe ontwikkelingen die in de komende 24 maanden van invloed zullen zijn op de scheepvaartsector variëren van de invoering van striktere regulering door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) tot het Europese emissiehandelssysteem (EU-ETS) dat vanaf 2024 ook voor scheepvaart gaat gelden.

Het emissiehandelssysteem is een belangrijke drijfveer voor de CO2-reductie binnen energie en industrie. Bedrijven worden beboet als ze meer CO2 uitstoten dan ze aan emissierechten hebben. De IMO zal naar verwachting dit jaar een ambitieuzere klimaatdoelstelling invoeren om de absolute emissies van de scheepvaart tegen 2050 te halveren. Aangezien de internationale vrachtscheepvaart 80-90% van de wereldhandel vervoert, moet de sector drastisch werken aan CO2-reductie. Hoewel de scheepvaart de meest CO2-efficiënte vorm van vervoer is (op basis van CO2 per tonkilometer), is zij nog steeds goed voor zo’n 3% van de jaarlijkse wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Volgens de OESO kan het volume van de maritieme handel tegen 2050 verdrievoudigen. Bedrijven die niets doen om de uitstoot te verminderen, zouden een driedubbele klap kunnen krijgen in de vorm van financiële sancties, hogere CO2-belastingen en een verminderde consumentenvraag. Tegelijkertijd is er ruimte voor investeerders om te profiteren van nieuwe innovaties. Om de huidige emissiedoelstellingen van de IMO voor 2050 te halen, is naar schatting tot 1,9 biljoen dollar aan investeringen nodig.

Drie belangrijke factoren die een rol spelen in de scheepvaartsector:

Milieuregelgeving

De scheepvaartsector wordt de komende 24 maanden en daarna geconfronteerd met een golf van nieuwe milieuvoorschriften. Scheepvaartmaatschappijen die niets doen om de uitstoot te verminderen, kunnen te maken krijgen met financiële sancties, hogere heffingen en een verminderde vraag van de consument.

Routes naar decarbonisatie

Voor de korte termijn rekent Thomas op verbetering van de energie-efficiëntie bij de exploitatie en het ontwerp van schepen. Op de middellange termijn ligt de focus op geavanceerde biobrandstoffen en groene waterstof. Oplossingen voor de lange termijn liggen in de toepassing van E-methanol en groene ammoniak.

Afbeelding: Oplossingen op korte termijn om de energie-efficiëntie te verbeteren.

Groene scheepvaart – een kans van 1,9 biljoen dollar

Om de doelstelling van de IMO om de absolute emissies tegen 2050 met minstens 50% te verminderen, te bereiken, is een investering van 1 tot 1,4 biljoen dollar in de hele scheepvaartsector en de waardeketen nodig (of 50 tot 70 miljard dollar per jaar tussen 2030 en 2050). Om de sector volledig koolstofvrij te maken, zal tussen 2030 en 2050 een cumulatieve investering van 1,4-1,9 biljoen dollar nodig zijn.

Deze ramingen zijn gebaseerd op een scenario waarin ammoniak de belangrijkste koolstofvrije brandstof wordt. Maar zelfs als andere brandstoffen zoals waterstof of e-methanol dominanter worden, verandert de omvang van de vereiste investeringen niet wezenlijk. Het overgrote deel van de decarbonisatie zal afkomstig zijn van de brandstoffen en het is dan ook niet verwonderlijk dat daar de meeste investeringen nodig zijn.

In grote lijnen kan de beleggingsmogelijkheid in twee verschillende gebieden worden opgesplitst:

De investeringen die nodig zijn om de schepen zelf te verbeteren (energie-efficiëntie en motoren), die 13% van de totale vereiste investeringen vertegenwoordigen en

De investeringen in opslag- en bunkerinfrastructuur aan land die nodig zijn voor de synthese van ammoniak en waterstof (87% van de vereiste investeringen).

Een manier om als belegger toegang te krijgen tot deze beleggingskans is het samenstellen van een mandje met bedrijven die goed gepositioneerd zijn om de vergroening van de scheepvaartindustrie te vergemakkelijken en ervan te profiteren. Schroders selecteert deze bedrijven op basis van drie criteria:

Het merendeel van de inkomsten komt uit de verkoop van technologie, apparatuur of diensten die verband houden met het CO2-vrij maken van de scheepvaart.

Of er zijn substantiële investeringen gedaan, doorgaans een meerderheid van hun onderzoeks- en ontwikkelingsbudget, in technologieën, apparatuur of diensten voor het CO2-vrij maken van de scheepvaart, met inbegrip van de ontwikkeling, distributie of het verbruik van brandstoffen met een lager CO2-gehalte.

Of zij zijn belanghebbende bij een door het Global Maritime Forum erkend demonstratieproject voor het koolstofarm maken van de scheepvaart.

