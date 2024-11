‘Grondstoffen zijn een unieke activaklasse’

Eerst en vooral zijn grondstoffen tastbare elementen waar onze beschaving op draait. Vanuit een klassiek economisch perspectief zijn ze de output van de primaire sector. Ze zijn zo essentieel dat elke onzekerheid op de grondstoffenmarkten grote repercussies heeft. Gelukkig kan de financiële sector de inherente risico’s transformeren en toewijzen en zo turbulentie helpen voorkomen. Dat zorgt voor aantrekkelijke beleggingskansen, zowel grondstoffen op zich als in een portefeuille. De visie van experts van private bank J. Safra Sarasin, George Cotton, Benoît Harger en Jingchao Zhu.

Ons kopje koffie, de benzine in onze tank, het hout van ons bureau of de talloze onderdelen van onze telefoon – grondstoffen maken deel uit van het dagelijks leven. Als zodanig – en in tegenstelling tot andere activaklassen – zijn het niet op de eerste plaats financiële beleggingen. Maar ze bieden wel heel wat interessante kansen. Hierdoor zijn ze een unieke activaklasse.

Hier presenteren we kort de grote categorieën grondstoffen en beschrijven we de manieren waarop ze worden gekocht en verkocht op internationale markten.

Grondstoffen per categorie

Er zijn veel manieren om de brede categorie grondstoffen te classificeren. Grondstoffen onderverdelen in energie, edele en industriële metalen en landbouwproducten is op een aantal vlakken nuttig. Deze indeling verwijst zowel naar fysieke overeenkomsten als naar marktgedrag en kan helpen bij het samenstellen van een portefeuille. Correlaties en absolute rendementen gaan vaak deze grenzen voorbij.

Grondstoffen fysiek verhandelen

De markten voor fysieke grondstoffen, ook wel cash of spotmarkten genoemd, brengen erts van mijnen naar smelterijen, olie- en gasmoleculen van booreilanden naar raffinaderijen en graan van velden naar silo’s. In tegenstelling tot markten voor financiële activa zoals obligaties of aandelen, waar activaprijzen de verdisconteerde waarde van verwachte toekomstige betalingen weerspiegelen, worden spotprijzen voor grondstoffen bepaald door de huidige fysieke vraag- en aanbodsituatie. Bedrijven die betrokken zijn bij de winning, het transport en de verwerking van fysieke goederen vormen en zijn afhankelijk van deze markten.

Een financiële overlay

Deze bedrijven hebben er veel belang bij om zich in te dekken tegen prijsschommelingen, met name om marges vast te klikken. Hiervoor onderhandelen ze over voorwaarden voor leveringen op een toekomstige datum – een vorm van handel die teruggaat tot het oude Soemerië. Een moderne en geïnstitutionaliseerde vorm van dergelijke transacties, futurescontracten die op gespecialiseerde beurzen worden verhandeld, bestaat al meer dan 150 jaar (de Chicago Board of Trade werd opgericht in 1848).

Dergelijke grondstoffenfutures zijn zeer gestandaardiseerde, fungibele activa, waardoor de activaklasse breed toegankelijk wordt. Ze concentreren handelsvolumes, zorgen voor voldoende liquiditeit en stellen grondstoffenmarkten open voor beleggers.

De futuresmarkten bieden interessante en unieke rendementskansen, die beter kunnen worden benut zodra de structurele en seizoenseffecten duidelijk zijn. Ze vormen de kern van elke grondstoffenportefeuille en veel geavanceerde grondstoffenoplossingen zijn gebaseerd op het slimme gebruik ervan.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20395 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht