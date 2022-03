Saxo: ‘Grote interesse voor Chinese aandelen’

Sterke stijging Chinese beurs, maar voorzichtigheid is geboden

Chinese aandelen veerden woensdag massaal op, met een stijging van de Hang Seng met liefst 9%. Vicepremier Liu He zei in een toespraak dat de Chinese regering van plan is om aandelen en de economie te ondersteunen en dat zorgde voor een krachtige impuls. De Visie van Peter Garnry, strateeg bij Saxo Bank.

De economie in China staat onder druk staat door de hogere grondstoffenprijzen en de lockdowns als gevolg van uitbraken van Covid-19. Voorzichtigheid bij Chinese aandelen is wel geboden.

Chinese aandelen zijn sinds het recente hoogtepunt op 10 februari in een vrije val beland: een daling van 27% tot het slot van dinsdag. De oorlog in Oekraïne heeft de tegenwind voor de Chinese economie versterkt. Institutionele beleggers hebben hun blootstelling aan opkomende markten herschikt als gevolg van de oorlog. De houding van China ten opzichte van Rusland tijdens de oorlog heeft het sentiment onder buitenlandse beleggers negatief beïnvloed.

Tegenwind voor economie

De volatiliteit van de grondstoffenmarkten is versneld als gevolg van de sancties tegen Rusland. Ook zijn de grondstoffenprijzen flink gestegen. Hierdoor is de druk op de China, dat een groot grondstoffenimporteur is, toegenomen. Tot slot heeft het land te kampen met nieuwe uitbraken van de gekkekoeienziekte in Hongkong en op het vasteland. Hierdoor zijn verschillende regio’s, waaronder Shenzhen, afgesloten. Dat bezorgt de economie nog meer tegenwind.

Maar woensdag hield vicepremier Liu He een toespraak waarin hij steun toezegde aan Chinese aandelen, bovenop de beloften van meer steun voor de economie. De Hang Seng steeg na de toespraak van He met 9%. Praten over steun voor aandelen is in veel opzichten nogal makkelijk en de onderhandelingen met de VS over de komende controlevereisten voor Chinese bedrijven met een notering in de VS kunnen nog steeds mislukken. Het voornemen om de Chinese economie te ondersteunen is echter wat er echt toe doet voor de aandelenmarkt.

Gewilde ETF

Wij hebben veel klanten die vragen naar onze visie op Chinese aandelen en met name Chinese technologieaandelen. De KraneShares CSI China Internet ETF is zelfs een van de meest verhandelde instrumenten van de laatste tijd. Dat wijst op een enorme aandacht van beleggers voor Chinese aandelen. Ons standpunt over Chinese technologieaandelen is al meer dan een jaar hetzelfde. We zijn voorzichtig met Chinese technologieaandelen zolang ze lager gewaardeerd worden dan Amerikaanse technologiebedrijven, aangezien een premie bij aandelen van technologiebedrijven een sterk signaal is voor groeivooruitzichten.

Maar hoe zit het met de algemene Chinese aandelenmarkt? Normaal gesproken zouden wij voor een waarderingsvergelijking een maatstaf hanteren die de waardering afzet tegen het bedrijfsresultaat, zoals EV/EBITDA. Maar voor opkomende markten is het vaak beter om het dividendrendement te gebruiken, omdat dit de werkelijke uitstroom van kasmiddelen van bedrijven meet en eventuele problemen rond boekhoudkundige winsten vermindert. Hieruit blijkt dat Chinese aandelen niet goedkoop zijn in vergelijking met aandelen wereldwijd.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

