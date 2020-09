Grote vraag naar inflatieveilige greenbonds

In 2008 lanceerde de Deutsche Finanzagentur, die via schuldinstrumenten geld inzamelt voor de Bondsrepubliek Duitsland, een grootscheepse campagne voor federale spaarobligaties, met een schildpad genaamd Günther Schild. De Visie van Volker Schmidt, fondsmanager bij Ethenea.

Maar door de lage rente op dat moment waren de federale spaarobligaties – die gekocht werden als een soort van appeltje voor de dorst – niet populair bij de kleine beleggers. Daarom stopte de Duitse overheid eind 2012 met de uitgifte van federale spaarobligaties en kwam er ook een einde aan de reclamecampagne met mijnheer Schild de schildpad – tot groot verdriet van zijn fans, die zelfs overlijdensberichten voor hem online postten.

Tien jaar later is het een ander verhaal. Particuliere beleggers houden geen Duitse overheidseffecten meer aan, want de rendementen zijn over de hele lijn negatief. Je zou denken dat winst maken op negatief renderende obligaties meer iets voor gokkers is, maar dat is niet noodzakelijkerwijs waar. Beleggers die de nieuwe nulcoupon 10-jarige Duitse staatsobligatie met een rendement bij uitgifte van -0,25% in januari kochten, zien nu aantrekkelijke koerswinsten. De ECB, die geen last heeft van negatieve rendementen omdat ze het geld tegen een nog lagere rente van banken krijgt, is nu de grootste houder van Duitse staatsobligaties, ten minste 30% van alle obligaties. Hiervoor had de Duitse overheid geen advertenties met mijnheer Schild nodig en ook in de toekomst blijft er vraag van de ECB naar Duitse staatsobligaties in het kader van haar programma’s voor de aankoop van activa.

Groene Bunds

Het aantal Duitse staatsleningen neemt op dit moment weer toe. De financiering van de extra uitgaven om de door het coronavirus veroorzaakte inzinking te boven te komen, eist zijn tol. Al in maart 2020 stemde de Duitse staat in met extra uitgaven ten belope van 122,5 miljard euro. Ze schatte ook een daling van de belastinginkomsten met 33,5 miljard euro in. In juni 2020 werd een tweede aanvullende begroting goedgekeurd, die rekening houdt met extra uitgaven en met de verwachting dat de inkomsten nog lager zouden uitvallen dan verwacht. In totaal wordt het netto financieringstekort voor 2020 geraamd op 218,5 miljard euro.

De Deutsche Finanzagentur, die verantwoordelijk is voor de uitgifte van staatsobligaties, heeft hierop gereageerd. De uitstaande emissies werden in het tweede kwartaal van 2020 opgevoerd. Daarnaast werden voor het eerst 7- en 15-jarige staatsobligaties uitgegeven. De uitgifte van aan de inflatie gekoppelde staatsobligaties, voor het laatst gezien in 2015, zal naar verwachting de komende maanden hervatten. Bovendien is de Duitse regering van plan om in september van dit jaar de eerste groene staatsobligatie uit te geven. Onlangs werd het raamwerk van de Groene Bund gepubliceerd, waarin de gefinancierde projecten, de documentatievereisten en de controle worden beschreven.

Verdere prijsstijgingen zijn nooit uit te sluiten

Er zal vraag zijn naar de Groene Bunds van beleggers die bij hun beleggingen rekening houden met ESG-criteria, ook al zijn de rentetarieven negatief. De vraag naar de inflatie-gekoppelde obligaties zal ook enorm groot zijn, omdat veel beleggers verwachten dat de inflatie zal terugkeren als gevolg van deze uitgebreide fiscale en monetaire steunmaatregelen. Daarom zal Günther Schild ook zeker niet nodig zijn om reclame te maken voor deze nieuwe producten.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15337 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht