Guy de Blonay (Jupiter): ‘Adyen een winnaar’

De dominantie van banken in de Europese betalingssector zal eindigen als innovatieve online betalingsbedrijven en sommige traditionele aanbieders van instore betalingen zich nadrukkelijker op de betalingsmarkt manifesteren.

Dat meent Guy de Blonay, manager van het Financial Innovation Fund van Jupiter Asset Management. Aandelen van Europese bedrijven in de betalingssector hadden een goed jaar in 2019, waarbij de meeste spelers in de sector een behoorlijke stijging van hun aandelenkoers zagen. Dat is geen reden om te veronderstellen dat het dit jaar anders is. Zelfs als de economische volatiliteit in 2020 zou toenemen, verwacht hij dat de fundamentals van de sector gunstig blijven, aangezien de twee structurele drijvende krachten achter de groei van de sector nog steeds stevig verankerd zijn. Deze zijn:

De wereldwijde verschuiving van contante betalingen naar elektronische betalingen (met name kaarten) is nog lang niet voltooid. Volgens schattingen van de sector wordt meer dan 70% van de transacties in de eurozone nog steeds contant afgewikkeld (tegenover bijna 30% in de VS).

De onlinebetalingen zouden gestaag moeten blijven groeien. De cijfers van Statista wijzen erop dat de wereldwijde markt voor elektronische handel op middellange termijn met 10% per jaar groeit.

Gefragmenteerd

Momenteel zijn instore betalingen in Europa nog steeds lokaal, gefragmenteerd en gedomineerd door banken. Betalingsaanbieders zoals WorldPay, Wirecard, Adyen en Ingenico hebben een dominante positie in de Europese e-commerce verworven met een gecombineerd marktaandeel van bijna 60%, maar volgens schattingen van de sector hebben de banken nog steeds bijna 50% van de totale betalingsstromen op het Europese continent in handen.

Dit staat in schril contrast met Noord-Amerika, waar de markt zich heeft geconsolideerd rond een handvol technologiebedrijven zoals FIS, Fiserv en Global Payments. Over het geheel genomen schat de Blonay dat de top vijf van betalingsaanbieders een marktaandeel van meer dan 75% heeft in de Verenigde Staten, vergeleken met minder dan 40% in Europa.

Er zijn echter drie redenen waarom de huidige status quo in het Europese betalingsverkeer waarschijnlijk niet zal standhouden.

1. Innovatie breidt zich uit van online naar instore

De eerste is de uitbreiding van online naar instore. In de afgelopen twee decennia is de innovatie in de betalingssector gedreven door e-commerce. Nieuwe spelers zoals Paypal, Adyen en WorldPay bloeiden op omdat zij beter dan banken in staat waren om handelaren te helpen om te gaan met de nieuwe uitdagingen op het gebied van klantconversie of fraudepreventie.

De Blonay gelooft dat de innovatie zich nu verspreidt naar de fysieke winkel. De traditionele verwerking van betalingen is nu een commodity geworden en winkeliers zijn in plaats daarvan op zoek naar oplossingen om hun bedrijf efficiënter te laten draaien en de klantervaring te verbeteren. Ze willen ook een eenduidig beeld van hun klantinteracties over alle kanalen heen, aangezien de lijnen tussen fysieke en online retail vervagen.

Op een manier die vergelijkbaar is met wat er 20 jaar geleden in de e-commerce gebeurde, heeft dit een opening gecreëerd voor nieuwe leveranciers. Square (VS), iZettle (Europa) of Pagseguro (Brazilië) hebben hun aandacht gevestigd op kleine bedrijven door betalingsacceptatie te combineren met innovatieve softwareoplossingen voor analyse, klantenbehoud of voorraadbeheer. E-commerce spelers zoals Adyen zijn ook begonnen met opnemen van grote instore retailers zoals H&M op hun betalingsplatformen.

2. Regelgeving is een andere katalysator voor verandering

Na verscheidene vertragingen zou de tweede Europese richtlijn betreffende betalingsdiensten (PSD2) in de komende 12 tot 18 maanden in werking moeten treden. De richtlijn schept nieuwe eisen op het gebied van veiligheid. Meer fundamenteel maakt zij een einde aan het monopolie van de financiële instellingen op de gegevens van de klanten. Met andere woorden, de banken zullen het voor derden mogelijk moeten maken om toegang te krijgen tot de financiële informatie van rekeninghouders en om namens hen betalingen te initiëren. Dit zal waarschijnlijk op twee fronten extra druk op de banken uitoefenen, aangezien zij hun bestaande IT-platformen moeten vernieuwen en tegelijkertijd de dreiging van nieuwe concurrenten (fintech of big tech) moeten afweren.

3. Meer consolidatie is waarschijnlijk

Vorig jaar werd de M&A-activiteit in het betalingsverkeer in de VS opgevoerd. FIS kocht WorldPay voor 43 miljard dollar, Fiserv kocht First Data voor 22 miljard dollar en Global Payments kocht TSYS voor 21 miljard dollar. Deze acquisities weerspiegelen de noodzaak van schaalvergroting in een sector met vaste kosten, waar de verwerking van betalingen steeds meer een commodity wordt. In deze context gelooft de Blonay dat consolidatie nu bovenaan de agenda staat in Europa.

Banken kunnen moeite hebben om hun achterstand op het gebied van innovatie in te lopen. Terwijl de financiële dienstverlening een van de sectoren is met de hoogste IT-uitgaven in verhouding tot de inkomsten (bijna 10% volgens Gartner), wordt het grootste deel van deze uitgaven besteed aan het onderhoud van legacysystemen en de naleving van wettelijke voorschriften, waardoor er slechts weinig ruimte is voor investeringen in technologie.

Een mogelijkheid voor banken zou kunnen zijn om hun betalingsactiviteiten en -activa volledig te verkopen (zoals RBS in 2010 deed). Een andere optie zou kunnen zijn om meer uit te besteden en samen te werken met derden om hun klanten meer innovatie te bieden. Het spreekt voor zich dat het voor banken wat dat betreft enige tijd kan duren. Als deze mogelijkheden op korte termijn niet worden benut, meent de Blonay dat bij de weinige onafhankelijke Europese betaalproviders een consolidatiebeweging op gang gebracht kan worden.

Dus, wie zijn de waarschijnlijke winnaars?

In een veranderend Europees betalingslandschap vallen de potentiële winnaars volgens de Blonay in twee hoofdcategorieën uiteen. Innovatieve online betalingsbedrijven zoals Adyen zijn het beste in staat om de nieuwe kansen die door innovatie worden geboden, te benutten. Het gaat onder meer om betalingen in de winkel (die nog steeds bijna 80% van alle kaarttransacties vertegenwoordigen) en het aanbieden van nieuwe diensten op het gebied van fraudepreventie, analyse of marketing. Aan de andere kant van het spectrum is er ook potentieel bij sommige traditionele aanbieders van instore betalingen, zoals Worldline en Nexi, die goed gepositioneerd zijn om de partners van de banken te worden, aangezien deze laatste hun positionering in de markt beginnen te heroverwegen.

