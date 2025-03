Handelsoorlog wordt nog dominanter (bibberen)

Beleggers kijken reikhalzend uit naar 2 april, wanneer nieuwe Amerikaanse handelstarieven worden verwacht. “Wij gaan ervan uit dat de VS de EU met 25% invoertarieven zal treffen, zoals eerder bij Canada en Mexico,” zegt Mark Dowding, CIO bij RBC Bluebay Asset Management. “De EU is klaar om terug te slaan, wat de handelsspanningen alleen maar zal verergeren.”

Dowding verwacht dat handelsoorlogen de komende kwartalen een nog dominanter thema zullen worden. Toch denkt hij dat het beleid van extreme tarieven tegen eind 2025 zal plaatsmaken voor een gematigder koers, waarbij beslissingen via het Congres lopen.

Economische risico’s

Volgens Dowding overschat Washington zijn machtspositie: “Er heerst het gevoel dat de VS zijn wil kan opleggen, maar tarieven werken als een negatieve aanbodschok. Ze remmen consumptie, drukken groei en jagen inflatie aan.”

Als inflatie stijgt door verstoorde toeleveringsketens, kan de Fed in een lastig parket belanden. “We zagen in 2021 al hoe gevaarlijk het is om inflatie als ‘tijdelijk’ te beschouwen. Dat leidde tot een renteverhogingscyclus die langer en forser moest zijn dan gehoopt,” aldus Dowding.

Ondertussen roept Trump de Fed op om door prijsstijgingen heen te kijken en juist verder te verlagen. “Maar monetair beleid is geen wapen tegen aanbodschokken. Hier ligt een grotere rol voor begrotingsbeleid.”

Keerpunt voor Amerika?

Dowding vraagt zich af of de periode van uitzonderlijke Amerikaanse groei (exceptionalisme) ten einde loopt. “TINA (‘there is no alternative’) dreef kapitaalstromen naar de VS, maar in 2025 kan het sentiment omslaan. We zouden een herwaardering van Europese en andere markten kunnen zien.”

Sommigen spreken van het ‘einde van een imperium’, maar volgens Dowding is een kantelpunt niet uitgesloten. “Kapitaalstromen hebben jarenlang de Amerikaanse consumptie en activaprijzen omhooggestuwd. Als die cyclus omkeert, kan het landschap er drastisch anders uit gaan zien. Ironisch genoeg zou ‘America First’ wel eens tegen de VS kunnen keren.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20655 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht