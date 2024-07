Heeft de ECB wel invloed op de inflatie?

Wie de rentebeschouwing van de ABN Amro leest, krijgt snel het gevoel dat de ECB niet in staat is om de inflatie te sturen maar dat men slechts in staat is om als een trader te reageren op inflatiegevoelige data. Je zou meer verwachten.

De ECB heeft zoals verwacht de belangrijkste rentetarieven ongemoeid gelaten, schrijft ABN Amro.

Per meeting beslissen – De verklaring naast de persconferentie bleef zeer neutraal en gaf geen enkele indicatie over een volgende rentestap. De ECB bleef aangeven dat ze “zich niet van tevoren vastlegt op een bepaald rentepad” en dat ze “afhankelijk blijven van inkomende data en per meeting bekijken of ze de rente gaan verlagen”. Tijdens de persconferentie was president Christine Lagarde erg vasthoudend in het niet geven van aanwijzingen over toekomstige rentestappen.

Drukke zomer – Tussen de regels door lezend, lijkt het er nog steeds op dat als de inkomende data het beeld van de ECB bevestigen, er in september een tweede verlaging van de beleidstarieven volgt. Mevrouw Lagarde merkte op dat “we in het stadium zijn dat aanvullende data (niet een enkel datapunt) van belang zijn, als die gegevens het desinflatoire proces dat aan de gang is bevestigen, zal dat ons vertrouwen verder versterken. We zullen zien”. Ze bevestigde ook dat bij de septembervergadering alle opties in principe op tafel liggen. De ECB gaat een drukke zomer tegemoet met veel nieuwe datapunten evenals de bijgewerkte macroprojecties van de ECB zelf. Tussen nu en de september meeting worden er 2 inflatierapporten gepubliceerd (juli en augustus) en komt er nieuwe data over loongroei uit.

Vertrouwen in matigende loongroei – De ECB blijft van mening dat de binnenlandse prijsdruk (loongroei en dus diensteninflatie) te hoog is. Wel heeft de centrale bank vertrouwen in dat de loonstijging naar een aanvaardbaar niveau afzwakt. De ECB-president zei dat ‘alles’ (als in al het bewijs) erop wijst dat de richting van de loongroei in 2025 en 2026 neerwaarts is. Volgens de ECB is de daling van de loongroei in de loop van volgend jaar genoeg zodat deze verenigbaar is met de inflatiedoelstelling van 2%. In 2026 is dit ”nog meer het geval”. Daarnaast benoemde Lagarde dat in lijn met het scenario van de ECB, “het inflatoire effect van hoge loongroei opgevangen is in de bedrijfswinsten”.

Verlaging in september in zicht – Wij denken dat aanhoudende desinflatie in de komende maanden de weg vrijmaken voor een renteverlaging tijdens de septembervergadering van de ECB. Daarna verwachten we een renteverlaging bij elke volgende monetaire beleidsvergadering tot de depositorente van 1,5% is bereikt.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19991 berichten van Eddy Schekman

2 reacties op “ Heeft de ECB wel invloed op de inflatie? ”

Terug naar het nieuws overzicht