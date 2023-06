Heel, heel hard weglopen voor Nvidia

Dreigt een koersdrama voor Nvidia? De Amerikaanse overheid overweegt om de export van AI-chips naar China te verbieden, zo meldt de Wall Street Journal.

Nvidia wordt als de belangrijkste producent gezien van AI-chips. Het heeft de waardering van het aandeel opgezweept tot meer dan 200 keer de winst (TTM). Dat is ruim het 6-voudige van voor Microsoft en Apple. Dat slaat natuurlijk nergens op. Microsoft is een van de bedrijven die volop zal profiteren van de ontwikkeling op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Chart

Ook charttechnisch is het aandeel Nvidia niet zonder gevaren. De indicatoren staan hoog. Het aandeel noteert 419 dollar. Er ligt pas een steun op 330 dollar op basis van de stijging die oktober vorig jaar is ingezet. Daarna ligt een steun op 220 dollar, wat neerkomt op een waardering van 100 keer de winst. Ook dat is te hoog.

Domme AI

We moeten nog maar zien of AI echt zo’n hype gaat worden. Mijn persoonlijke ervaringen zijn niet overtuigend: vaak is het niets meer dan wat tekst gekrabd van de eigen website, en de chatbots van helpdesks hebben eerder wat weg van ongeletterden dan van werknemers met enige, minimale kennis. Kunstmatig is het, maar enige vorm van intelligentie ontbreekt. Een duizendpoot heeft meer verstand.

Het aandeel

Je hoeft geen ervaringsdeskundige te zijn om op basis van de waardering van Nvidia en de koersgrafiek te concluderen dat je heel hard moet weglopen voor dit aandeel. Pak je winst.

