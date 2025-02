Heffingen Trump zetten AEX lager

De AEX is maandag lager van start gegaan. Na vijftien minuten handelen stond de index 1,2% lager op 910,4 punten. De invoering van forse handelstarieven door president Trump zorgde voor een negatief sentiment.

De index wist zicht vorige week nog goed boven de 900-puntengrens te handhaven. De AEX sloot vrijdag op 921,94 punten, een weekwinst van 2,3%. Grootste stijger afgelopen week was de Universal Music Group (+11,2%). De muziekuitgever sloot enkele deals voor meerdere jaren met streamingsdienst Spotify.

De Dow Jones-index sloot vrijdag 0,75% lager, de S&P 0,50% en de Nasdaq 0,28%. Zorgen over de handelstarieven van Trump en de hardnekkige inflatie in de VS zetten de indices lager. De S&P 500 en Nasdaq leverden afgelopen week ruim een procent in, ook door de zorgen over het Chinese AI-model DeepSeek en een mogelijk concurrerend model van Alibaba.

President Trump legt Canada, Mexico en China forse importtarieven op, zo werd afgelopen weekend bekend. De Amerikaanse president kondigde zaterdag aan dat op producten uit Canada en Mexico een tarief van 25% zal worden geheven en op Chinese producten een extra 10%, bovenop al bestaande heffingen. Volgens Trump doen Canada en Mexico te weinig aan grensbescherming, waardoor drugs en illegale immigranten makkelijk Amerika binnenkomen. Trump zei afgelopen nacht dat ook Europa ‘snel’ met importheffingen te maken zal krijgen.

“Wat gaat Trump hiermee winnen? In ieder geval dat hij zich aan zijn woord houdt. Of Amerika hier voordeel bij heeft? Dat valt nog te bezien. Volgens schattingen van nieuwsdienst Bloomberg kan een handelsoorlog Amerika zomaar 1,2% economische groei kosten en de inflatie met 0,7% aanjagen (PCE deflator). Stagflatie dus. En hoewel Trump er zelf van overtuigd lijkt dat importheffingen het middel is om America ‘Great’ te maken, wordt daar door de financiële markten heel anders op gereageerd. De dollar is vanmorgen ruim 1% sterker geworden tegenover de euro op 1,025 en de Amerikaanse tweejaarsrente stijgt met ruim 4 basispunten naar 4,24%. Bij aantrekkende inflatie zal de Amerikaanse centrale bank (de ‘Fed’) immers de beleidsrente eerder verhogen dan verlagen”, zegt Simon Wiersma van ING.

De Japanse beurs verloor maandag 3%, als gevolg van de plannen van Trump. De beurs in Shanghai was nog steeds gesloten vanwege het Chinese nieuwjaar. Hongkong heropende voor het eerst sinds dinsdag weer de deuren met een verlies van 1%.

