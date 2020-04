Herstel China net zo snel als vertraging

Het herstel van de Chinese economie zou net zo sterk kunnen zijn als de eerdere vertraging door de coronacrisis. Dat schrijven analisten van Pictet AM in de barometer voor de maand april. De vermogensbeheerder ziet dat de economische activiteit in China zich nu op 80% bevindt van het niveau van voor de virusuitbraak in het land.

De Pictet AM-analisten zien dat China, eerder het epicentrum van de coronavirusuitbraak, weer aan het werk gaat. ‘Afgaand op het kolenverbruik en de verkeersopstoppingsgegevens van het land, schatten we dat de economische activiteit van China is teruggekeerd naar meer dan 80 procent van het normale niveau.’

De vermogensbeheerder verwacht dat de op één na grootste economie ter wereld dit jaar met 2 procent groeit. Met een herstellend China aan kop, zouden ook andere opkomende markten economisch beter moeten gaan presteren. Met name de eurozone zit in het gebied waar de klappen vallen.

Toch zijn er in Europa wel positieve geluiden. Fundamentals onder kredietwaardige bedrijfsobligaties laten als enige beleggingscategorie in zijn soort verbeteringen zien, zowel in Europa als in de VS. In dat laatste gebied worden de vooruitzichten voor investment grade vastrentende beleggingen rooskleuriger, aangezien de Fed het maatregelenpakket uitbreidt en bedrijfsobligaties opkoopt.

In Europa geldt een vergelijkbaar scenario, waar de ECB de kwantitatieve verruiming eveneens uitbreidt met bedrijfsobligaties. ‘We hebben zowel de Europese als de Amerikaanse bedrijfsschuld opgewaardeerd van onderwogen naar neutraal’, aldus de Pictet-analisten.

De high yieldmarkt is echter vatbaar voor een verdere uitverkoop op de korte termijn, waarschuwt Pictet AM. De risicopremie weegt nog niet op tegen een economische vertraging die de bedrijfsbalansen dreigt te verzwakken. Daarbovenop komt het gebrek aan steun van de centrale bank die hun hoogwaardige tegenhangers wel hebben ontvangen. Hierdoor blijven Amerikaanse en Europese high yield-obligaties kwetsbaar.

Een ander risico is dat beide markten een groeiend aantal zombiebedrijven kennen. Amerikaanse speculatieve obligaties bevinden zich in een bijzonder precaire positie, aangezien energiebedrijven – wier winstvooruitzichten onder druk staan door de olieprijsdaling – ongeveer 15 procent uitmaken van de hoogrentende obligatiemarkt. ‘We blijven daarom onderwogen in zowel Europese als Amerikaanse high yield’, aldus Pictet AM.

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

