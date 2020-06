Herstel na de pandemie (LGIM)

Het herstel van de economie lijkt in eerste instantie in veel van onze scenario’s op een V-shape, zegt Sonja Laud, CIO Legal and General Investment Management (LGIM).

“Het tweede kwartaal zal historisch slecht worden, met verliezen in de dubbele cijfers. Daarentegen zal de groei in het derde kwartaal sterk zijn, de economische activiteit zal echter verre van normaal zijn en stokken op slechts 50% van het niveau van voor de crisis.”

Het scenario dat Laud, gezien de enorme onzekerheid over hoe de COVID-19 pandemie zich zal ontwikkelen, het meest waarschijnlijk acht is een matig herstel voor de wereldeconomie, met enige ‘littekens’. Dit houdt in dat bedrijfsfaillissementen en hoge werkloosheid gepaard gaan met lagere investeringen en productiviteit. “Een ander waarschijnlijk en meer optimistisch scenario is dat we zien dat de wereldeconomie een sterk, maar gedeeltelijk herstel laat zien, met een terugkeer naar ‘normaal’ tegen het einde van 2021.”

Voorzichtig

Aangezien de meeste regeringen relatief voorzichtig zullen zijn, verwacht de LGIM-expert dat het jaar ergens tussen scenario 1 en scenario 2 zal eindigen. “Met een vaccin is er een weg om tegen het einde van 2021 weer normaal te worden, maar de werkloosheid zal waarschijnlijk hoog blijven en pas in 2022 de volledige werkgelegenheid weer benaderen. Zonder vaccin zitten we vast aan sociale afstand, wat de littekens in ons meest waarschijnlijke scenario zal verergeren. De sociaaleconomische gevolgen van langdurige werkloosheid en de daaruit voortvloeiende achteruitgang van vaardigheden baren ons zorgen.”

Met betrekking tot asset allocatie merkt Laud op: “Een balansenrecessie wordt doorgaans geassocieerd met minder corporate leverage en lagere uitbetalingen. Solvabiliteitsproblemen op lange termijn voor bedrijven lossen niet op. Simpel gezegd: niet alle bedrijfsmodellen zullen in de toekomst levensvatbaar zijn. Dit zou positief moeten zijn voor bedrijfsobligaties als categorie, ervan uitgaande dat de golf van wanbetalingen en downgrades redelijk geprijsd is. ”

