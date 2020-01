Hilco Wiersma (Add Value): ‘De meest interessante tijd ooit’

“Goed is niet meer goed genoeg.” Hilco Wiersma, beheerder van het 12,5-jarige Nederlandse smallcapfonds Add Value Fund, stelt dat actieve aandelenbeleggers de komende jaren alle zeilen zullen moeten bijzetten. “Demografische en technologische ontwikkelingen in de economie en bij bedrijven gaan sneller dan ooit, en dat geldt ook binnen het beleggingsvak zelf. Nu al kunnen ruim 85% van de actieve fondsbeheerders hun benchmark niet bijbenen.”

De beleggingsindustrie staat voor enorme uitdagingen: de negatieve reële rente, de disruptieve kracht van de technologische vooruitgang en een samenleving die voor structurele veranderingen staat. Met name de razendsnelle innovatie zal markten en de beleggingsindustrie ingrijpend veranderen, zo meent Wiersma.

”Dit heeft consequenties voor bedrijven, en voor de beleggers die erin beleggen. “We zullen de komende vijf jaar meer veranderingen voor onze kiezen krijgen, dan in de afgelopen vijftig jaar”, stelt Wiersma. “Technologie, digitalisering, kunstmatige intelligentie en e-commerce hebben veel sectoren in transitie gebracht. Een voorbeeld is de elektrificatie van de auto. Kijk naar hoe je dashboard is veranderd, auto”s zijn tegenwoordig computers op wielen. Die trend zal zich doorzetten, dat zie je van mijlenver aankomen. Ook als toeleverancier van de auto-industrie moet je daarop inspelen.”

Die boot missen is dodelijk. “Kijk naar een bedrijf als Beter Bed, in rap tempo is daar 80 procent van de beurskoers af. “Het bedrijf heeft volgens de smallcap-expert niet goed ingespeeld op veranderde klantenbehoeften. Ook e-commerce is een enorme bedreiging voor traditionele retailbedrijven.”

Leren leven met technologische disruptie

De disruptieve krachten vergroten de onzekerheid bij beleggen. “Je ging er vroeger vanuit dat bedrijven die het vijf jaar goed hadden gedaan, de komende vijf jaar ook goed zouden presteren. Of dat bedrijven die in koers waren gedaald, hun oude koersniveaus wel weer zouden aantikken. Beleggers kunnen echter minder vertrouwen op historische data”, stelt Wiersma.

Wat beleggers volgens Wiersma hiertegen kunnen doen? “Zorg dat je portefeuille bulletproof is, dat wil zeggen tegen grote schokken en veranderingen bestand is.” Een mogelijkheid is om een focus te leggen op bedrijven die volop meedoen aan de technologische race.

Wiersma: “Bedrijven als ASMI, Besi en Nedap besteden zo”n 10 procent van hun omzet aan R&D. Een bedrijf als Nedap, vroeger een apparatenfabriek is inmiddels helemaal op de ontwikkeling van RFID en software overgeschakeld. Natuurlijk moet je als aandeelhouder naar het rendement van deze investeringen kijken, maar doe je als bedrijf die uitgaven niet, dan kun je heel snel out of business zijn.”

De kern van beleggen blijft hetzelfde

Wat volgens Wiersma niet verandert, is de kern van beleggen: “Je belegt in de business van een bedrijf. Blijf checken of het bedrijfs- en verdienmodel van de bedrijven in je portefeuille nog levensvatbaar en toekomstbestendig zijn. Zolang je daaraan vasthoudt en geen domme dingen doet, blijf je rendement maken. Blijf zoeken naar groeibedrijven die waarde toevoegen.”

Ook de technologische uitdagers van traditionele bedrijfstakken moeten langs die meetlat worden gelegd. Wiersma: “Tesla kan geen geld blijven verbranden, terwijl ze straks links en rechts worden ingehaald door traditionele autobouwers als Volkswagen en Daimler. Niet altijd wint de uitdager, je moet uiteindelijk wel winstgevend zijn. Als toeleveranciers niet meer akkoord gaan met trage betalingen kan het ook met Tesla snel over zijn.”

Een ander voorbeeld is Signify. Het bedrijf speelt goed in op de opkomst van led-lampen, na gloeilamp en halogeen de verlichting van de toekomst. “ Alleen gaan die lampen wel 20 tot 25 jaar mee. Wat doet dat met je verdienmodel? Daar moet je als belegger over nadenken. Voor ons een no-go”, aldus Wiersma.

De rente blijft nog jarenlang ultra-laag

Ten slotte vragen ook de marktomstandigheden de komende jaren om goede investment skills. Wiersma: “De perceptie van risico is volledig veranderd. Italië leent goedkoper dan de VS! Nooit hebben centrale banken de rente op deze schaal verlaagd waarop ze dat nu doen. De invloed van de politiek is hier duidelijk te zien.” Wiersma ziet echter weinig alternatieven dan nieuwe stimuleringsrondes. “Consumenten houden de economie op de been, maar voor hoelang?”

Vijf jaar lang ligt de reële rente in Europa inmiddels onder nul. “Wij betalen een half procent rente over ons kasgeld! Of we nu credit staan of debet, dat maakt niet meer uit. De komende vijf jaar zal de rente ultra-laag blijven. Je moet quality assets hebben die een hoge kasstroom generen, winst maken en dividend uitkeren. Dit is de meest interessante tijd ooit voor een aandelenbelegger.”

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

