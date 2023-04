Hoe groen is de ECB?

De ECB heeft haar eerste klimaatverslag gepubliceerd over haar 344 miljard euro aan bedrijfsobligaties die zij heeft gekocht in het kader van het CSPP en het PEPP. De emissie-intensiteit is sinds 2018 afgenomen, zowel door geluk als door goed beheer. Bovendien heeft zij een groter aandeel in emittenten met een reductiepad dan haar in aanmerking komende universum.

Twee weken geleden bereikte de ECB een mijlpaal met haar enorme bezit aan bedrijfsobligaties ter waarde van 344 miljard euro, aangekocht in het kader van het CSPP en het PEPP gedurende de periodes van monetaire verruiming. Voor het eerst heeft de centrale bank de CO2 impact van de portfolio gepubliceerd, omdat dit ook deel uitmaakte van haar eerdere klimaatactieplan om het publiek beter te informeren over hoe de centrale banken bijdragen aan klimaatverandering. Eerder had de centrale bank al besloten om de herbeleggingen van de obligatieaankopen, die naar verwachting binnenkort zullen worden beëindigd, te richten op uitgevers met betere klimaatprestaties op basis van drie pijlers, namelijk hun bestaande emissies, hun ambitie om de emissies te verminderen en de kwaliteit van hun klimaatinformatie.

In de publicatie neemtt de ECB de koolstofintensiteit van elke uitgever (beperkt tot scope 1 & 2 emissies gedeeld door omzet) en berekent vervolgens een gewogen gemiddelde op basis van het aandeel van de uitgever in haar portefeuille aan bedrijfsobligaties. Dit staat ook bekend als de WACI-benadering. Zij heeft ook een niet-op-intensiteit (oftwel een absolute) gebaseerde totale portefeuille-emissie berekend die de totale emissies relateert aan de omvang van de ECB-deelnemingen gedeeld door de bedrijfswaarde van de uitgevers. Door de aanzienlijke groei van de omvang van de portefeuille in de afgelopen jaren is deze absolute maatstaf aanzienlijk gestegen. Door de beperkte betrouwbaarheid van de historische gegevens konden de jaren vóór 2018 niet in de historische vergelijking worden opgenomen (de ECB is echter begin 2016 begonnen met de aankoop van bedrijfsobligaties) en door de beperking van de rapportagetijd geven de cijfers voor 2022 in feite de emissie- en financiële gegevens voor 2021 weer, die opnieuw zijn gerangschikt voor de laatste deelnemingen. De onderstaande grafiek toont de WACI en de absolute portefeuille-emissies.

Daling

De WACI is aan een duidelijke daling bezig. Voor 2019 noemt de ECB hogere decarbonisatie-inspanningen van uitgevers als de belangrijkste drijvende kracht achter deze verbetering. In 2020 zou de ineenstorting van de inkomsten in door de pandemie getroffen sectoren (zoals vervoer en nutsbedrijven) tot een hogere intensiteit hebben geleid, maar de ECB stuurde in dat jaar een groter deel van haar aankopen naar minder CO2-intensieve (maar ook minder door lagere inkomsten getroffen) sectoren, waardoor de WACI bleef dalen.

De daling van de intensiteit in 2021 en 2022 was uitsluitend te danken aan het feit dat uitgevers tijdens het herstel na de pandemie hun inkomsten snel konden verhogen, aangezien de primaire emissies van obligaties door CO2-intensieve sectoren enorm stegen (en de ECB vaak inschrijft voor primaire uitgiftes). In het laatste kwartaal van 2022, toen de ECB klimaatverandering in haar mandaat opnam, daalde de WACI op aankopen aanzienlijk, maar gezien de grote voorraad bedrijfsobligaties die de ECB aanhoudt, was het effect op de portefeuille zeer beperkt. Het lijkt erop dat de daling van de WACI een combinatie is van geluk en actief beheer door de ECB.

Wat betreft toekomstige emissiedoelstellingen, de tweede pijler van de ECB’s klimaatcriteria opt uitgevers, heeft 59% van de deelnemingen betrekking op uitgevers die gecertificeerde, wetenschappelijk onderbouwde CO2 reductiedoelstellingen hebben. Dit in tegenstelling tot slechts 42% van de in aanmerking komende emittenten die enige vorm van koolstofreductiedoelstellingen hebben, hetgeen bevestigt dat de ECB de strijd tegen klimaatverandering serieus neemt.

Deel dit artikel

Geschreven door: Economen ABN Amro Het Economisch Bureau van ABN Amro geeft regelmatig een schets van de stand van zaken, en de vooruitzichten, van 11 sectoren met in totaal 76 branches.

Bekijk alle 101 berichten van Economen ABN Amro

Terug naar het nieuws overzicht