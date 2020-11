‘Hoge waardering is onhoudbaar’

De sterk geconcentreerde Amerikaanse aandelenmarkt is zorgwekkend, meent Taymour Tamaddon, Portfolio Manager, US Large Cap Growth Equity Strategy bij T. Rowe Price.

De bredere markt is kwetsbaar geworden voor de prestaties van een klein aantal zeer dominante mega-bedrijven. De top 10 van de S&P 500-index vertegenwoordigt nu bijna 30% van de totale indexwaarde. Het beeld is nog grimmiger voor de Russell 1000 Growth Index, met bijna de helft van de gehele indexwaarde geconcentreerd in de 10 grootste fondsen.

Bij het overwegen van de mogelijke risico’s van een verhoogde marktconcentratie zijn er twee belangrijke vragen die moeten worden gesteld. De eerste is: hoeveel van de stijging van de indexconcentratie is het gevolg van de natuurlijke groei van bedrijven ten opzichte van bedrijven die een hogere weging in de index hebben gekregen? Binnen de Russell 1000 Growth Index bijvoorbeeld zijn bepaalde bedrijven de afgelopen jaren aanzienlijk hoger gewogen, simpelweg vanwege hun hogere aandelenkoers. Apple is misschien wel het beste voorbeeld van een dergelijk concentratie-effect. Amazon daarentegen is een aandeel dat slechts een relatief bescheiden stijging heeft gekend als gevolg van de herweging van de index en in plaats daarvan is gedreven door de onderliggende groei van de omzet en de winst.

Concentratie

De tweede vraag is of de concentratie wordt aangezwengeld door een divergentie in de multiples van de betrokken bedrijven. Het punt hier is dat de marktconcentratie zelf niet noodzakelijkerwijs een probleem is – het wordt problematisch wanneer het wordt gedreven door een klein aantal bedrijven die hun gewicht binnen de index alleen maar vergroten door meervoudige expansie, in plaats van als gevolg van een daadwerkelijke verbetering van de onderliggende kasstromen of winst. Dit is het scenario dat we op dit moment beginnen te zien, en dat is volgens Tamaddon reden tot bezorgdheid.

Welke van de huidige leidende large-caps kunnen blijven uitblinken?

Kunnen de large-cap groeibedrijven die de afgelopen vijf tot tien jaar hebben uitgeblonken, de komende vijf tot tien jaar de markt blijven leiden? Door de dominante posities van de twee techgiganten Google en Facebook, denkt Tamaddon dat ze waarschijnlijk marktaandeel zullen blijven winnen en meer waarde zullen toevoegen via gerichte reclame voor de bedrijven die hun diensten afnemen.

Elders heeft Amazon aangetoond dat het in staat is zichzelf opnieuw uit te vinden en nieuwe gebieden van groei en dynamiek te vinden. Tamaddon meent dat de enorme logistieke mogelijkheden van Amazon een betekenisvolle groeimotor op de lange termijn kan zijn. Bovendien kan de reclamebranche van Amazon, hoewel nog steeds zeer klein in vergelijking met Google en Facebook, nog steeds groeien.

Onhoudbaar

T. Rowe Price meent dat in de afgelopen maanden de waarderingscijfers van de groeibenchmarks zijn gegroeid naar niveaus die op langere termijn onhoudbaar zijn. Het kan niet anders of op een bepaald moment vindt een terugkeer naar meer normale waarderingsniveaus plaats. In de tussentijd zijn er nog altijd goede groeikansen, maar beleggingssucces zal grotendeels afhangen van het nemen van de juiste grote beslissingen ten aanzien van de index-zwaargewichten.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15494 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht