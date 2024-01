Hoop en vrees: Philips en Adyen

In het derde kwartaal stapten Nederlandse particuliere beleggers massaal in Adyen.

Uit de eindejaarscijfers van handels- en beleggingsplatform eToro blijkt dat de meeste van hen nog steeds aan boord zijn. Vergeleken met een jaar eerder is het aantal gebruikers dat het aandeel in portefeuille houdt met 78% toegenomen. Deze toename komt vrijwel volledig op het conto van het derde kwartaal. De koers kreeg aan het begin van dat kwartaal een zware klap na teleurstellende halfjaarresultaten. Particuliere beleggers zagen in deze afstraffing een koopkans. Waar het aandeel in september en oktober rond de €700 bleef schommelen, koerst deze nu weer ruim boven de €1180 per aandeel.

Het aandeel met de één na grootste instroom van nieuwe beleggers in 2023 is Koninklijke Philips. Ondanks een grillig koersverloop noteert het aandeel bijna 50% boven de prijs van begin dit jaar. Door de slepende apneu-affaire stond het aandeel eind 2022 historisch laag en daarnaast profiteerde Philips van de AI-hype. Het aantal Nederlandse eToro gebruikers dat in Philips belegt, steeg in het tweede kwartaal met maar liefst 89%. In april kondigde het bedrijf een samenwerking aan met Amazon Web Services op het gebied van Artificial Intelligence. Hoewel een deel van deze beleggers weer uitstapte staat Koninklijke Philips nog steeds op plek twee van snelste stijgers van 2023. Het aantal Nederlandse eToro gebruikers dat belegt in Philips steeg jaar op jaar met 76%.

Na de recordinstroom in 2022 deed Nvidia er in 2023 nog een stapje bovenop. Het aantal eToro-gebruikers met het aandeel Nvidia in portefeuille steeg met 34%. Het aandeel staat daarmee op plek zes van de meest gehouden aandelen. In de eerste week van januari publiceert eToro de volledige kwartaalrapportage met de meest gehouden aandelen onder eToro gebruikers.

