Hybride werken en bezettingsgraad kantoren

Hybride werken is nergens meer weg te denken, met uitzondering van China. Dat blijkt uit de grafiek van de week van vermogensbeheerder Fidelity.

Voor 400 miljoen Chinese productiearbeiders was thuiswerken tijdens de pandemie absoluut geen optie. Voor 200 miljoen kantoorwerknemers was dat wel het geval, maar ze gaan nu allemaal weer naar kantoor omdat aanwezig zijn – veelal van 9 tot 9, zes dagen per week – deel uitmaakt van de Chinese bedrijfscultuur.

In tegenstelling tot veel delen van de wereld waar (deels) thuiswerken wordt gezien als een overwinning van werknemers op hun werkgever, hoeven Chinese bedrijven hun personeel helemaal niet te pushen om naar kantoor te komen, zegt vastgoedanalist Fiona Shou vanuit uit Shanghai. “De bezettingsgraad van kantoren in Beijing, Shanghai en Hongkong ligt weer boven de 90 procent, dat is 20 tot 30% hoger dan in Europa. Voor vastgoedontwikkelaars en beleggers is dit – in het verder zwakke economische klimaat – een welkom lichtpuntje.”

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

