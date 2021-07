Ima Sammani (Monex): ‘Kan ECB geloofwaardigheid behouden?’

De beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank op donderdag 22 juli zal door de markten op de voet worden gevolgd, nadat ECB-president Christine Lagarde vorige week de toon heeft gezet voor een veelbewogen discussie. De Visie van Ima Sammani, valuta analist bij Monex Europe.

De ECB heeft vorige week de resultaten van haar strategische evaluatie bekendgemaakt, waardoor de ECB meer ruimte krijgt om een nog meer accommoderend en flexibeler monetair beleid te voeren. Ook heeft de ECB een sterke politieke belofte gedaan om milieuvriendelijke investeringen te bevorderen, wat ook van invloed zal zijn op de algemene inflatievooruitzichten op een bredere schaal. De komende vergadering van de ECB op donderdag aanstaande zal meer licht werpen op deze nieuwe richtsnoeren en daarnaast zal ook worden besproken hoe het beleid er de rest van de zomer uit zal zien.

Geloofwaardigheidstest ECB

Door beleggers alvast te waarschuwen voor een impactvolle beleidsvergadering, heeft de ECB voor zichzelf een belangrijke geloofwaardigheidstest in het leven geroepen. De taak voor Lagarde is iets gemakkelijker vergeleken met de divergerende centrale banken als de Fed en de Bank of England, die al over de verkrappingscyclus praten. Maar het doel is helemaal niet eenvoudig. De ECB is er de afgelopen tien jaar steevast niet in geslaagd de prijzen en de inflatieverwachtingen in de richting van het doel te duwen, ook al was er voor aanzienlijke accommodatie gezorgd. De in het algemeen lage volatiliteit suggereert dat markten niet al te bezorgd zijn over de verdere opmerkingen van Lagarde, aangezien de richting van het beleid al grotendeels is ingeprijsd. De lat voor verrassingen bij de ECB ligt hoog en dat zorgt ervoor dat de aanstaande vergadering een low risk event is.

