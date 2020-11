Ima Sammani (Monex): ‘Paradox hogere euro/dollar’

De euro/dollar is weer boven de 1,18 gekomen. Het verhaal achter de koerssprong is echter vrij paradoxaal meent Ima Sammani, valuta-analist bij Monex Europe.

De kansen op een Biden presidentschap in combinatie met een Republikeinse meerderheid in de Senaat zijn sinds gisteren toegenomen. Dit zou misschien roet in het eten van Biden’s stimuleringsplannen kunnen gooien. Een eventueel minder ruim stimuleringsplan zou betekenen dat de Fed de geldkraan wellicht wat langer open zou moeten houden – hierdoor zien we dan ook een afvlakkende yieldcurve en een afzwakkende dollar. De rentes zouden dan voor langere tijd laag moeten blijven, en dit verkleint de rendementsverschillen tussen Amerikaanse Treasuries en obligaties uit de G10, terwijl de verschillen juist verhoogd zijn voor opkomende markten.

De paradox zit hem erin dat de dollar gisteren ook volop werd verkocht toen Biden’s kansen op het presidentschap groeiden toen hij Arizona binnenhaalde (volgens Fox althans). Markten zien beide gevallen – dus ruimer en krapper budgettair beleid – als een reden om dollars te verkopen. Nu is het zo dat budgettair beleid door de afgenomen economische activiteit, effectiever is dan monetair beleid in het verhogen van inflatie. Daarnaast blijft een breder argument dat de politieke onzekerheid ook geen steun biedt – de dollar wordt gedumpt en investeerders wijken uit naar bijvoorbeeld de Japanse yen of de euro.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15461 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht