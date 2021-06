Ima Sammani (Monex): ‘Tapering later dit jaar’

Fed-president Powell erkent dat economische activiteit en werkgelegenheid aangesterkt zijn: reële BBP lijkt op schema te liggen om de snelste stijging in decennia te realiseren dit jaar, alhoewel een groot deel van de groei enkel een herstel van de lagere cijfers van vorig jaar weerspiegelt. Dat meent Ima Sammani, valuta analist bij Monex Europe.

Powell deed nog een poging om de veranderingen in de dot plot te bagatelliseren en duidelijk te maken dat deze met een korreltje zout genomen zouden moeten worden, maar dit bleek niet overtuigend genoeg voor de valutamarkten. EURUSD bleef vlak boven de 1.20 hangen terwijl de verliezen in opkomende markten valuta’s nog groter waren.

Powell’s commentaar – of eigenlijk gebrek aan commentaar – over het afbouwen van het opkoopprogramma kon de markten ook niet bekoren. Hoewel de voorzitter zei dat er wat progressie bereikt is in de data sinds april, kon dit nog niet “substantieel” worden genoemd – een woord dat in de huidige en meest recente persverklaring bestempeld werd als onmisbaar om het opkoopprogramma af te bouwen.

Onze verwachting blijft dat de Fed het afbouwen van het opkoopprogramma rond het Jackson Hole symposium in augustus of de Fed vergadering in september officieel zal aankondigen. De voorzichtige aanpak van Powell versterkt deze visie.

