Impuls opkomende markten

De economische groei in opkomende markten krijgt in 2025 een impuls vanuit onverwachte hoek: de binnenlandse consument. Volgens vermogensbeheerder RBC BlueBay Asset Management is het herstel van de binnenlandse consumptie een van de belangrijkste groeimotoren voor emerging markets komend jaar. De combinatie van gedaalde inflatie en verwachte renteverlagingen creëert ruimte voor huishoudens om meer uit te geven.

“Met de inflatie terug op normale niveaus, verwachten we dat veel centrale banken in opkomende markten hun beleidsrente zullen verlagen in 2025,” schrijft Guido Giammattei, investment strategist bij RBC BlueBay AM. Vooral landen als Mexico, Colombia en delen van Centraal-Europa zullen volgens hem profiteren van dit beleid. Het extra bestedingsvermogen van consumenten zou de winstgroei van bedrijven in sectoren als retail, consumentengoederen en diensten direct kunnen aanjagen.

Naast de opleving van de binnenlandse vraag ziet RBC BlueBay ook structurele kracht in de technologiesector van opkomende markten. Aziatische landen zoals Taiwan, Zuid-Korea en China spelen een sleutelrol in de wereldwijde AI-toeleveringsketen. “Het herstel van de binnenlandse consumptie is voor ons een van de belangrijkste redenen om positief te blijven over de winstgroei in opkomende markten,” aldus Giammattei. “In combinatie met de sterke prestaties van EM-tech ontstaat er een breed gedragen groeiverhaal.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20688 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht