In 2030 minimaal 50% van alle stroom op aarde duurzaam

Door de wereldwijde groei van zonne-energie met 80% en windenergie met 50% is de verwachting dat in 2030 minimaal 50% van alle stroom op aarde duurzaam wordt opgewekt. Zo blijkt uit rapport over duurzame energiebronnen van het Internationaal Energieagentschap.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat zon en wind momenteel de goedkoopste manier zijn om meer energie op te wekken in de meeste landen. Dit wordt voornamelijk gedreven door vragende marktpartijen in plaats van stimulerende overheden. Hierdoor zou de energietransitie sneller kunnen verlopen dan het IEA momenteel voorspelt.

Het streven naar onafhankelijke energievoorziening wordt steeds belangrijker, vooral na de escalatie in het Midden-Oosten. Door de kunstmatig hooggehouden olieprijzen van de OPEC+ hebben alternatieve energiebronnen de kans gekregen zich te ontwikkelen. China investeert snel in duurzame energiecentrales, terwijl Saudi-Arabië op een kantelpunt staat en dreigt marktaandeel te verliezen.

De opkomst van kunstmatige intelligentie speelt ook een grote rol in de versnelling van de energietransitie. Datacenters hebben steeds meer elektriciteit nodig, wat de vraag naar duurzame energie vergroot. Dit zorgt voor voldoende financiering en de mogelijkheid voor de energietransitie om versneld plaats te vinden.

Voor beleggers betekent dit dat de koersontwikkeling van olieaandelen onder kan komen te staan, terwijl aandelen van bedrijven die infrastructuur leveren voor de energietransitie juist meer aandacht zullen krijgen. Ook leveranciers van benodigde grondstoffen zullen belangrijker worden, vooral wanneer deze schaars blijken te zijn.

Geschreven door: Eddy Schekman

